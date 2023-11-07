Беглов получил высшую государственную награду Вьетнама для иностранцев

Высшую государственную награду для иностранных граждан губернатору вручил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил Орден дружбы Вьетнама. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, высшую государственную награду для иностранных граждан губернатору вручил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой во время встречи в Смольном.

"Этот орден - символ наших глубоких и тесных отношений. Петербург продолжает вносить значительный вклад в стратегическое партнерство наших стран", - передала пресс-служба слова Беглова на встрече.

Как пояснили в пресс-службе, Орден Дружбы учрежден во Вьетнаме для награждения отдельных лиц, предприятий, организаций, учреждений и коллективов за большие заслуги в деле оказания братской помощи народу Вьетнама в различных областях государственной, производственной, общественной, культурной, научной и других сферах трудовой деятельности.

Посол Вьетнама отметил на встрече, что Петербург - один из лидеров среди российских регионов по взаимодействию с вьетнамскими провинциями. Он поблагодарил Беглова за вклад в развитие сотрудничества по многим направлениям, в том числе в сферах культуры, образования и науки. Российский государственный педагогический университет имени П. А. Герцена реализует совместные проекты с вьетнамскими партнерами. В институте востоковедения университета открыта программа бакалавриата по изучению вьетнамского языка.

Беглов сообщил, что с 3 по 8 декабря в Хошимине пройдет культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга. В планах на следующий год проведение в Санкт-Петербурге Недели Вьетнама, приуроченной к дню рождения первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

В память о Хо Ши Мине в Санкт-Петербурге в июне 2023 года открыт памятник. Скульптура установлена к 100-летию его приезда в Россию на улице, названной в честь города - побратима Петербурга Хошимина. Как сообщила пресс-служба Смольного, совместно с Ассоциацией вьетнамских граждан России в Петербурге идет работа над проектом памятника советским и вьетнамским специалистам, внесшим большой вклад в развитие Вьетнама.