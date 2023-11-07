Новосибирский театр показал "Танцующую в темноте" на "Золотой маске" в Перми

За основу постановки взят сценарий картины Ларса фон Триера

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" представил спектакль "Танцующая в темноте" по одноименному фильму Ларса фон Триера в рамках фестиваля "Золотая маска" в Перми. Показы пройдут также 8 ноября на сцене Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ), сообщает корреспондент ТАСС.

"Для меня в работе над спектаклем было важно, что у меня есть какие-то точки соприкосновения и несоприкосновения с этим произведением. В итоге для меня остались точки именно несоприкосновения, чувство внутреннего непонимания, что этот лиризм у фон Триера какой-то двойственный, я не понимала, какое отношение у режиссера к этой героине. Бьорк сыграла эту роль так, что я чувствую полное принятие героини, ее женской участи. Но при этом казалось, что у режиссера был какой-то другой замысел, я его почувствовала и попыталась в нашем исследовании раскрыть и попытаться выразить, что поступки героини можно по-разному интерпретировать", - рассказала журналистам режиссер постановки Елизавета Бондарь.

За основу постановки взят сценарий Ларса фон Триера, сюжет спектакля повторяет сюжет фильма, даже реплики артистов звучат практически дословно. Сельма работает на заводе, в одиночку воспитывает сына, а в свободное время готовится к показу спектакля в театральном кружке. Сельма не представляет жизни без музыки и танца, только они спасают ее от приближающейся полной потери зрения. Слепота ждет и ее сына, однако его еще можно спасти, если успеть накопить нужную сумму на операцию. Все заработанные деньги Сельма откладывает на эту цель и продолжает ходить на завод совершенно вслепую, пока все ее накопления не крадет владелец фургончика, который она у него снимает. По словам режиссера, команда постановщиков попыталась показать, что "жертва, которую Сельма совершает ради своего ребенка, возможно, не оправдана".

Мир Сельмы в постановке "Старого дома" - это пустой металлический ангар, а траектории движения всех героев абсолютно прямые. Все, что чувствует Сельма, зрителю передается через музыку, созданную композитором-электронщиком Николаем Поповым. "Нам показалось интересным попробовать создать музыку из звуков станков, движения машин, журчания рек, пения птиц - того слышимого мира, в котором существует главная героиня и в который она все больше и больше погружается", - отметил композитор.

Постановка получила премию "Золотая маска" в 2022 году за лучшую мужскую роль второго плана. Также спектакль был номинирован на премию как лучший спектакль в драме большой формы, за лучшую работу режиссера, художника и художника по свету. Кроме того, спектакль являлся номинантом на премию за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана.

Фестиваль "Золотая маска", как часть программы празднования 300-летия Перми, открылся в столице Прикамья 5 сентября спектаклем "Фома" Новосибирского музыкального театра. 3 и 4 октября Александринский театр из Санкт-Петербурга представил в столице Прикамья спектакль "Товарищ Кисляков", победивший в 2022 году в номинации "Лучший спектакль малой формы в драме". Также 7 и 8 октября Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург) показал сценическую версию романа "Братья Карамазовы". Помимо этого, 28 и 29 ноября пермяки и гости города смогут увидеть спектакль "Сын" Российского академического Молодежного театра (РАМТ), получивший "Золотую маску" за "Лучшую мужскую роль второго плана". А завершит программу фестиваля 1 декабря еще одна постановка РАМТа "Душа моя Павел".

О "Золотой маске"

Российская Национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Соорганизатором фестиваля в Перми выступает Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, ПАО "Сбербанк" и платежной системы "Мир", а также ПАО СК "Росгосстрах", ОАО "РЖД" и АФК "Система".