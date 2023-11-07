В ГИТИСе отметили сохранение культурного пространства на театральном фестивале СНГ

"ГИТИС - мастер-класс" проходит в Москве с 7 по 15 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", открывшийся во вторник в Москве, помогает сохранять единое культурное пространство членов Содружества. Об этом заявил ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

"Необходимость [фестиваля] совершенно очевидна, потому что мы все-таки пытаемся сохранять единое культурное пространство [стран СНГ] и пространство тех великих достижений советского театра, которые нас объединяют. И для нас очень дорого, что на постсоветском пространстве в театральных академиях, институтах преподают те, кто когда-то окончил ГИТИС - и национальные студии, и обычные факультеты ГИТИСа. Сегодня это народные артисты своих стран, заслуженные профессора и так далее", - сказал он.

Ректор назвал фестиваль встречей "людей одной группы крови". "Но одновременно, как замечательно сказал Владимир Андреевич Мещанчук, завкефдры актерского мастерства Минской академии искусств, это еще и кровообмен. Потому что, конечно же, у каждой [театральной] школы есть свои достижения. И здесь сегодня среди педагогов наших стран показывали портрет Фарруха Касыма - это выдающий таджикский режиссер. Я помню, как во время [гражданской] войны в Таджикистане (1992-1997 годы - прим. ТАСС) на самолете Минобороны России они всем своим театром прилетели в Москву на первый Чеховский фестиваль (Международный фестиваль имени Чехова - прим. ТАСС). Это то, что нас связывает, эти воспоминания", - поделился Заславский.

По его словам, каждая театральная школа сама отбирала спектакль, который они привезут на фестиваль. "Сегодня советник ректора Ереванского института театра и кино рассказывала, что это был не премьерный спектакль. Но, узнав, что они едут в Москву, они стали его репетировать насыщеннее. Они практически круглосуточно готовились к этой поездке в Москву", - рассказал ректор.

Заславский признался, что для ГИТИСа "эта встреча с педагогами, со студентами - тоже экзамен", потому что институт должен показать тот класс, на который он претендует. "Для нас это очень важный фестиваль", - подчеркнул он.

Фестиваль проходит в ГИТИСе с 7 по 15 ноября, в нем принимают участие представители девяти театральных школ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России и впервые из Таджикистана. Мастера и педагоги института проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля по сценической речи, сценическому движению и мастерству актера. Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Впервые мероприятие прошло в ГИТИСе в 2018 году.