"Святой архипелаг" Дебижева получил главный приз на кинофестивале в США

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что картину сняли при поддержке ведомства, а музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм "Святой архипелаг" режиссера Сергея Дебижева получил главный приз на кинофестивале Great Lakes Christian Film Festival в США, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Кинолента о жизни Соловецкого монастыря на Great Lakes Christian Film Festival завоевала главную награду - the Best of the Fest, а также победила в номинациях "Самый лучший фильм кинофестиваля" , "Лучший документальный фильм", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка к фильму" в категории "Международные документальные фильмы", - отметила она в Telegram-канале.

Министр заметила, что картину сняли при поддержке Минкультуры России, музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов. Фильм, который восемь месяцев находится в прокате в РФ, завоевал уже более 30 наград, отметила Любимова, поздравив команду картины.

В картине "Святой архипелаг", представляющей собой повествование о жизни Соловецкой обители, поднимаются вопросы о духовной жизни человека, о религиозной традиции в современном мире, влиянии веры в Бога на жизнь людей. В фильме затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Отдельной темой является трагическая лагерная история Соловков.