В Петербургском ТЮЗе откроется детский театральный фестиваль "Б’АРТ’О"

По итогам мероприятия жюри назовет лучший спектакль и лауреата в номинации "Яркая творческая индивидуальность"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный детский театральный фестиваль "Б’АРТ’О" в третий раз соберет артистов в ТЮЗе имени Александра Брянцева. Мероприятие детских театров-студий пройдет с 8 по 11 ноября при поддержке Министерства культуры России.

"Основная задача фестиваля - исследование поэтического слова и особенностей искусства театра для детей. На Малой сцене пройдут показы поэтических спектаклей детских театральных коллективов со всей России, выбранные из 60 заявок. В афишу 2023 года вошли 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тольятти, Долгопрудного, Макеевки (ДНР) по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского", - рассказали в пресс-службе ТЮЗа. По итогам фестиваля жюри назовет лучший спектакль и лауреата в номинации "Яркая творческая индивидуальность".

К фестивалю будут привлечены театральные педагоги. Специальный гость - лауреат "Золотой маски" хореограф, актер, режиссер и телеведущий Егор Дружинин, чей творческий путь и профессиональная актерская карьера много лет назад начиналась на сцене ТЮЗа имени Брянцева.

В эти же дни на Новой сцене будет работать драматургическая лаборатория "ПЬесочница" с обсуждением новых пьес, предназначенных для постановки в детских театрах. Модератором лаборатории выступит театровед Мария Сизова, а тексты пьес будут воплощены в эскизах студентами мастерской народного артиста России, профессора актерско-режиссерского курса РГИСИ Семена Спивака.

Имена победителей фестиваля в различных номинациях будут названы 11 ноября на Большой сцене ТЮЗа.