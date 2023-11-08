В РНБ откроется семинар, связанный с созданием государственного веб-архива

В частности, в мероприятии примут участие руководители отделов управления библиотечным делом в регионах и научные сотрудники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Всероссийский научно-практический семинар "Краеведческие ресурсы Сети как объект веб-архивирования и исследования" пройдет в Российской национальной библиотеке (РНБ), сообщили в пресс-службе РНБ.

"В рамках семинара состоится обсуждение задач, связанных с созданием государственного веб-архива. Модель краеведческого веб-архивирования в реальных условиях российских центральных библиотек регионов и публичных библиотек будет рассмотрена с учетом мирового опыта формирования и использования национальных и краеведческих веб-архивов и современной практики краеведческой деятельности российских библиотек", - рассказали в пресс-службе.

В семинаре примут участие сотрудники библиотек, руководители отделов управления библиотечным делом в регионах, научные сотрудники, преподаватели из профильных высших учебных заведений. Семинар пройдет в очно-заочном формате. Для удаленного участия зарегистрировано 254 специалиста из большинства регионов РФ. Очно на заседаниях будут присутствовать 62 аналитика. В числе участников и докладчиков - специалисты по веб-архивированию Национальной библиотеки Китая и Белорусского государственного института культуры и искусств. Встреча организована РНБ совместно с Российской библиотечной ассоциацией.