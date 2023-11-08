В Новосибирске в Доме актера откроют Центр театрального искусства

По словам и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова, новое учреждение станет методическим центром для негосударственных, школьных и студенческих театров

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Центр театрального искусства будет создан на базе новосибирского Дома актера, передача которого от Союза театральных деятелей (СТД) региону одобрена правительством области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На базе знаменитого Дома актера появится одноименный Центр театрального искусства. Это стало возможным благодаря передаче здания СТД в собственность региона. Это событие по праву можно назвать новой вехой в развитии театрального искусства нашего региона, а также сферы кино", - приводит пресс-служба слова и.о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова.

Он добавил, что новое учреждение культуры не только позволит проводить региональные, общероссийские и международные мероприятия в области театрального искусства и киноискусства, но и станет методическим центром для негосударственных, школьных и студенческих театров, откроет возможности для обучения деятелей киноиндустрии.

"На базе центра театрального искусства "Дом актера" планируется реализация новых проектов. В числе ближайших планов разработка губернаторской премии в области театрального искусства", - уточнил Зимняков.

Решение о передаче здания одобрено на заседании правительства региона. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона, передача завершится до конца года.