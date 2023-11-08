Французско-итальянский "Цыпленок для Линды" победил на Большом фестивале мультфильмов

В российском национальном конкурсе победил мультфильм "Ведрити" режиссера Никиты Мещерякова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Награду за лучший анимационный полнометражный фильм на международном конкурсе Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) получила французско-итальянская картина "Цыпленок для Линды" Себастьена Лоденбаха и Марии Кьяры Малты. В российском национальном конкурсе победил мультфильм "Ведрити" режиссера Никиты Мещерякова, сообщается на сайте фестиваля.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом международного конкурса стала лента "Наша форма" Егане Могаддам из Ирана. Специальный приз жюри получила короткометражка "А-А-А!" французского режиссера Османа Серфона.

В российском национальном конкурсе БФМ, помимо главного приза, вручили награды в номинациях "Лучший студенческий фильм" и "Специальный приз жюри". Их получили фильмы "Ее электрический свет" Насти Лисовец и "Полынь-25" Нади Гольдман соответственно. "Полынь-25" также стала обладателем приза критики.

Большой фестиваль мультфильмов проходил в Москве с 27 октября по 7 ноября, а с 20 по 27 ноября пройдет в онлайн-формате по всей территории России. После завершения онлайн-части фестиваля станет известен обладатель приза зрительских симпатий. Ключевым направлением нынешнего смотра стала анимация для семейной аудитории.