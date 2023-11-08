Игра ангелов: почему "Испанская коллекция" в Пушкинском музее разбивает стереотипы

8 ноября в ГМИИ им. Пушкина открылась выставка испанских художников XVI–XIX веков, среди представленных авторов — Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско Гойя, Мариано Фортуни и другие мастера. Проект создан совместно с Государственным Эрмитажем, которому принадлежит крупнейшее собрание испанской живописи за пределами Испании. В экспозиции — более 50 картин, а также произведения декоративно-прикладного искусства, скульптура и мебель. Рассказываем, какой получилась выставка.

Портреты танцовщиц фламенко и пейзажи с башнями собора Саграда Фамилия, натюрморты с хамоном и иллюстрации к роману "Дон Кихот" — ничего из этого на испанской выставке в Пушкинском музее нет. Живущий в массовом сознании миф о стране поддерживают разве что альбомы Франсиско Гойи "Тавромахия", куда входит графика, посвященная корриде. Проект создает образ другой Испании — католической, сдержанной, временами мрачной и бедной, но преданной традициям и хранящей веру в идеал.

Белый зал на втором этаже главного здания напоминает базилику: приглушенный свет, пурпурные стены, за рядами колонн — картины на библейские сюжеты и полотна с образами святых. В центре воображаемого алтаря — окруженная ангелами Дева Мария, героиня "Непорочного зачатия" (1645–1655) кисти Бартоломе Эстебана Мурильо. Этого художника называют последним большим мастером золотого века испанского искусства, который пришелся на XVI и на первую половину XVII столетия. "Непорочное зачатие" и ряд других работ Мурильо прибыли на выставку из Эрмитажа — в "Белом зале" они заняли целую стену. "Бегство в Египет", "Распятие", "Благовещение", "Христос и Иоанн Креститель в детстве" — большинство картин Мурильо посвящены религиозным сценам.

© Дарья Шаталова/ ТАСС

Впрочем, есть у художника картины и бытового жанра, причем некоторые из них вступили в прерванный 100 лет назад диалог. Например, "Мальчик с собакой" встретился с "Девочкой с корзиной фруктов" — эти работы Мурильо написал примерно в одно и то же время, и они считаются парными, так как похожи по стилю и композиции. Однако в начале прошлого века их разъединили: произведения из собрания Эрмитажа передавали в коллекции других музеев, и "Девочка" переехала в Пушкинский. Кроме этой пары, на время выставки воссоединились и другие, среди них — "Натюрморт с поставцом" и "Натюрморт с часами" Антонио Переды.

Религиозную тематику в Белом зале поддерживают большинство работ: здесь можно рассмотреть выносной крест-распятие конца XIV века, расписанный деревянный бюст святой Кристины, которому уже около 500 лет. С полотна Эль Греко назидательно смотрит святой Бернард (1579) — у этой картины была непростая судьба, она сменила несколько владельцев, а в 1945 году была обнаружена советской трофейной бригадой в бункере Берлинской картинной галереи. "Святой Бернард" отправился в СССР в качестве репарации и долгие годы хранился в закрытых фондах Эрмитажа, в то время как на Западе картина считалась погибшей во время Второй мировой войны.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Эль Греко был мастером маньеризма — художественного направления, для которого характерны вытянутые пропорции фигур, замысловатые позы, насыщенные цвета и необычные эффекты, связанные с освещением или перспективой. Часто такие работы кажутся зрителям странными и тревожными.

Как говорят организаторы выставки, их главная цель — познакомить зрителей с разными стилями и эволюцией испанской живописи. Помимо маньеристских, можно увидеть и барочные работы — их создали Хусепе де Рибера и Франсиско де Сурбаран, последователи Караваджо.

Между тьмой и светом

Двигаясь по колоннаде второго этажа, можно почувствовать себя в коридоре дворца — с портретов на стенах смотрят аристократы и монархи. Среди наиболее заметных работ — "Портрет графа-герцога де Оливареса" Диего Веласкеса и "Портрет инфанта Карлоса II в детстве" Себастьяна Барнуэво. Впрочем, ангелы, кружившие на многих картинах из Белого зала, долетели и сюда. Причем если на картине "Кающаяся Мария Магдалина" (1640) Антонио Переды они напоминают маленьких озорных амуров, то на полотне "Ангел-хранитель" (тоже Переды) главный герой — могущественный защитник, который закрывает собой младенца от притаившегося демона.

Следующий зал посвящен творчеству Франсиско Гойи — мастера эпохи романтизма. Здесь можно увидеть его живопись и графику, в том числе позднего периода — наиболее мрачного в его карьере. Последние годы жизни Гойя тяжело болел, к тому же он ощущал психологическое и социальное давление из-за нестабильной политической ситуации в Испании начала XIX века — его состояние отразилось в произведениях искусства.

Более жизнерадостным настроением окутан зал, где представлена керамика. Блюда и тарелки выполнены в испано-мавританском стиле с применением люстрирования — метода росписи, при котором используются краски с добавлением металлов. После обжига предметы, покрытые люстром, обретают перламутровый блеск. Эту технологию на Пиренейский полуостров завезли арабы, и она дала мощный толчок развитию всего европейского декоративно-прикладного искусства.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В этом же зале можно познакомиться с испанской живописью рубежа XIX и XX веков. "Приготовление изюма" (1900) — солнечная и приятная для глаза работа импрессиониста Хоакина Сорольи. "Заклинатели змей" (1870) — картина модного и популярного в конце XIX века художника-ориенталиста Мариано Фортуни, которую Сергей Третьяков приобрел за баснословные даже по тем временам 110 тыс. фунтов. Рядом представлены и другие произведения художника, а также крупная ваза-фонтан, которая прежде была в личной коллекции Фортуни.

Завершается экспозиция инсталляцией — в полумраке, между скульптур, мерцают голубым блеском две картины: "Святой Иоанн Креститель" (1610-е) Эль Греко и "Старый еврей с мальчиком" (1903) Пабло Пикассо. Между ними — несколько столетий, практически весь классический период испанской живописи. В то же время работы перекликаются между собой: похожи позы провидца и нищего, в глазах обоих читается смирение перед своей участью. Совпадение это не случайно — оно не только символически "закольцовывает" выставку, но и напоминает о том, что в юности Пикассо вдохновлялся творчеством Эль Греко, — по словам куратора Светланы Загорской, почти весь "голубой период" Пабло восходит к диалогу с мастером.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Своеобразным продолжением проекта станет выставка "Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков", которая откроется в Главном здании Пушкинского музея 14 ноября. Экспозиция расскажет, как испанские мотивы проявлялись в работах русских художников и поэтов. Кроме того, зимой в ГМИИ им. Пушкина возобновят "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" — в этом году они будут посвящены испанской музыке.

Дарья Шаталова