"Космический автобус" начнет возить туристов из Ярославля на родину Терешковой

Как уточнил глава Ярославской области Михаил Евраев, стены и потолок в салоне транспорта оформят 3D-рисунками

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Тематический автобус начнет курсировать с 16 июня между культурно-просветительским центром имени Валентины Терешковой в Ярославле и музеем "Космос" в поселке Никульское Ярославской области, где родилась первая женщина-космонавт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Космический автобус" выйдет на маршрут Никульское - Ярославский планетарий 16 июня - в годовщину полета первой женщины-космонавта, нашей легендарной землячки Валентины Владимировны Терешковой. Подробности проекта обсудили сегодня с дочерью нашей "Чайки", вице-президентом благотворительного фонда Еленой Терешковой. На покупку и дизайн автобуса деньги выделим из бюджета региона", - написал Евраев.

По его словам, стены и потолок в салоне автобуса оформят 3D-рисунками, чтобы каждый пассажир смог почувствовать себя пилотом космического корабля. Евраев отметил, что Терешкова видела эскизы, оценила их и утвердила.

Музей "Космос" расположен в Тутаевском районе Ярославской области, где в 1937 году родилась Терешкова. Он является филиалом Ярославского музея-заповедника. В июне 2022 года произошел пожар в деревянной пристройке музея "Космос" - реконструированной избе, где были размещены экспонаты, рассказывающие о быте семьи Терешковых. Изба сильно пострадала, в соседнем здании музея требовалось провести косметический ремонт.

Музей был восстановлен и открыт после реконструкции летом этого года, к 60-летию полета Валентины Терешковой. На проведение работ из бюджета региона было выделено около 40 млн рублей, помощь также оказали Благотворительный фонд В. В. Терешковой и госкорпорация "Роскосмос". В музее обновлены экспозиции, в том числе за счет антиквариата и предметов, побывавших в космосе, установлено мультимедийное оборудование, благоустроена прилегающая территория.