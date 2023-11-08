Реставраторы восстановили цветовую гамму "Теремка" княгини Тенишевой под Смоленском

В "Теремке", в частности, представлены росписи на сказочные сюжеты, выполненными на балалайках Врубелем, Малютиным и Мишоновым

ТАСС, 8 ноября. "Теремок", построенный в 1901 году по проекту Сергея Малютина в поселке Фленово Смоленской области, представил новую экспозицию после проведения масштабной реставрации. Реставраторам удалось восстановить первоначальную цветовую гамму терема, сообщили ТАСС в музее.

"Мастера сняли все слои краски, дошли до материнского слоя дерева, гамма росписи восстанавливалась согласно тем краскам, которые были обнаружены на первом слое, - это важный момент, потому что терем прежде уже пережил несколько серьезных реставраций. Редкие фото рубежа XIX-ХХ веков из музейных фондов позволяют представить себе усадебный быт и творческую атмосферу, созданную хозяйкой имения Талашкино и хутора Фленово, увидеть ее знаменитых помощников и гостей: художников Врубеля, Малютина, Зиновьева, Рериха, Стеллецкого, скульптора Трубецкого, композитора Стравинского и других. На втором этаже "Теремка" можно увидеть настоящее чудо эмальерного искусства - выполненное княгиней панно "Георгий Победоносец, поражающий змия", - рассказали в музее.

Как уточнила заместитель директора по науке Смоленского государственного музея-заповедника Анастасия Тихонова, генеральным комиссаром Всемирной выставки в Париже в 1900 году был князь Вячеслав Тенишев, его супруга изумила публику не только выступлением талашкинского балалаечного оркестра, но и самими музыкальными инструментами, расписанными выдающимися художниками. Росписи на сказочные сюжеты, выполненными на балалайках Врубелем, Малютиным и Мишоновым, представлены в "Теремке". На первом этаже экспозиции можно познакомиться с историей приобретения имения княгиней Марией Тенишевой и созданием здесь уникального культурно-художественного центра.

Княгиня Мария Тенишева была художницей, коллекционером, меценатом и просветителем конца XIX - начала XX века, она стала эмальером-исследователем, возродив технику выемчатой эмали. "Теремок" считается уникальным памятником неорусского стиля в архитектуре, шедевром русского зодчества. В 1995 году Указом президента России здания историко-архитектурного комплекса включили в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.