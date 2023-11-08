В Новгороде на театральном фестивале впервые представили спектакль на языке малаялам

Постановку показал творческий коллектив из индийского города Тривандрум

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Спектакль на языке малаялам по повести "Белые ночи" представил на международном театральном фестивале Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде драматический клуб имени А.П. Чехова при Русском доме города Тривандрум из Индии. Страна впервые принимает участие в фестивале, об этом ТАСС сообщил арт-директор новгородского театра-драмы Сергей Козлов.

"Белые ночи" сыгран на языке малаялам. Это один из языков, на котором разговаривают в городе Тривандрум, откуда этот коллектив. Для зрителей были созданы субтитры. Индия раньше не участвовала в нашем фестивале. Тривандрум - город-побратим Великого Новгорода, у нас с ними серьезные экономические, а теперь и культурные связи", - пояснил он.

Как уточнили ТАСС в Новгородском театрально-концертном агентстве (НОТКА), в основу спектакля положена знаменитая повесть Федора Достоевского "Белые ночи", история пяти ночей начинается со встречи юноши и девушки на берегу моря. Пьеса содержит в себе описание специфики России: географии, природы, человеческих взаимоотношений и т. д. "Пьеса поставлена в духе реализма, ее продолжительность составляет 70 минут", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль проходит на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе, с 3 по 11 ноября состоится 26 показов 23 спектаклей. География фестиваля в этом году очень обширна. В нем примут участие представители театров из Белоруссии, Армении, Индии, Венгрии, Сербии, городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Воронежа, Челябинска, Чебоксар, Мензелинска, Воркуты, Великого Новгорода и Старой Руссы. "Широкую палитру жанров и художественных идей, вдохновленных наследием классика, поддержат постановки большой и малой форм в том числе моноспектакли, а также иммерсивные практики, театр кукол, спектакль-променад по улицам Старой Руссы, мюзикл и рок-опера", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии, свыше 6 тыс. участников, 500 театральных коллективов, 150 тыс. зрителей.