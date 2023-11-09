Спин-офф детского мультсериала "Ми-ми-мишки" выйдет в кинотеатрах РФ 16 ноября

В сборник премьерных эпизодов вошли семь серий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новый анимационный сериал "Мини-мишки: новые приключения" покажут в российских кинотеатрах с 16 ноября. Проект стал спин-оффом детского сериала "Ми-ми-мишки", сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

"16 ноября в широкий прокат выходит новый анимационный проект "Мини-мишки" - созданный студией "Паровоз" спин-офф полюбившегося маленьким телезрителям мультсериала "Ми-ми-мишки", - сказали в медиахолдинге.

В сборник премьерных эпизодов под названием "Мини-мишки: новые приключения" вошли семь серий анимационного проекта продолжительностью 5,5 минуты каждая. Проект покажут более чем в 600 кинотеатрах. По словам создателей, помимо известных зрителю героев из мультсериала "Ми-ми-мишки", которые предстанут в новых образах, в сериале появятся и несколько новых персонажей.

"История получилась по-настоящему семейной, очень милой и веселой. Здорово, что с малышами Кешей и Тучкой смогут познакомиться сразу и дети, и родители. Зрители с удовольствием будут следить за приключениями Мини-мишек в новых локациях, а также познавать вместе с нашими персонажами мир и учиться дружить. После премьеры в кинотеатрах сериал выйдет в эфире телеканала "Мульт", - цитирует пресс-служба генерального продюсера входящего в медиахолдинг "Цифровое телевидение" телеканала "Мульт" Татьяну Цывареву.