9 ноября, 13:41

Башмет заявил, что Европа и Япония остаются заинтересованы в его гастролях, а США - нет

Дирижер также рассказал, что отношения с иностранными коллегами "складываются по-разному"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Организаторы концертов из Германии, Италии и Японии остаются заинтересованы в гастролях народного артиста СССР Юрия Башмета, они их не отменяют, а продолжают переносить. При этом переговоры с США не ведутся, сообщил маэстро журналистам на встрече, посвященной конкурсу альтистов.

"Есть некоторые страны, которые всякими обходными путями продолжают переносить мои гастроли. Это Германия, Италия и Япония. Они ждут и хотят, - сказал Башмет. - Из Америки никто не звонил. Европа остается заинтересованной. Еще Китай запланирован".

О коммуникации с коллегами 

Башмет также рассказал, что отношения с иностранными коллегами "складываются по-разному". "Люди разные", - поделился маэстро. Он привел в пример одного из членов жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского, живущего в Германии. "Он наплевал на то, что ему намекнули, что уволят, если он примет приглашение и войдет в состав жюри, - рассказал Башмет. - Он поехал. А по возвращении его уволили".

Башмет также отметил позитивные отношения с известным немецким дирижером Юстусом Францем. "Он <...> наш большой друг, я его более 30 лет знаю", - сказал музыкант.

IX Международный конкурс альтистов под руководством Башмета Viola Masters проходит в Москве с 8 по 16 ноября. 

Теги:
РоссияБашмет, Юрий Абрамович
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