9 ноября, 16:23

В Кириллове впервые за 10 лет покажут иконостас церкви Преображения XVI века

Реставраторы музея проводят обеспыливание конструкции иконостаса и алтарного комплекса

ТАСС, 9 ноября. Реставрацию церкви Преображения Господня, последней каменной постройки Кирилло-Белозерского монастыря XVI века, завершили в Кириллове Вологодской области. К лету 2024 года в ней разместят одну из четырех постоянных экспозиций Кирилло-Белозерского музея-заповедника и впервые за последние 10 лет покажут иконостас церкви, сообщили ТАСС в музее.

"В 2024 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник отметит 100-летие. К юбилею впервые в истории музея будут созданы четыре постоянные экспозиции, одну из них разместят в только что отреставрированной церкви Преображения Господня 1595 года. Это второй надвратный храм монастыря, возведенный на юго-западной стене, обращенной к Сиверскому озеру. Впервые за 10 лет зрители увидят иконостас церкви, поскольку храм был закрыт с 2014 года, в 2021-2023 годах проводилась его реставрация", - сообщили ТАСС в музее.

По словам генерального директора музея Михаила Шаромазова, в главном четырехъярусном иконостасе сохранились от первоначального периода фрагменты тябла с "травами" по золотому фону (горизонтальные расписные брусья-полки под иконы), царские врата и почти все иконы, за исключением праздничного ряда, который был написан позже. До нашего времени дошла и часть первоначального иконного убранства приделов великомученицы Ирины и святителя Николая: двое царских врат со столбиками, местная икона святого Николая в житии и небольшая икона святой Ирины. На стенах памятника сохранились два киота с монументальной живописью времени постройки храма. Со стороны монастыря расположена храмовая композиция "Преображение", с озера - "Происхождение честных древ".

"Сейчас реставраторы музея Николай Петухов и София Волкова проводят обеспыливание конструкции иконостаса и алтарного комплекса. После стабилизации температурно-влажностного режима в церкви Преображения планируется установка врат и подлинных икон, часть которых находится в открытом фондохранилище памятников древнерусской живописи Вологодской башни и в закрытых фондах музея", - привела пресс-служба слова Шаромазова.

О памятнике

Церковь Преображения отличается от более ранних кирилловских храмов тем, что его своды опираются не на четыре, а на два столба. Изначально храм завершался тремя ярусами кокошников, украшенных традиционным для построек монастыря декором (поребрик, нишки и бегунец), и тремя барабанами с главами. За столетия храм изменился. В XVIII веке все три каменных барабана сломали и вместо них установили бутафорскую главу, которая впоследствии сгорела от удара молнии. В 1970-е годы проводилась реставрация стройотрядами МИФИ под руководством известного архитектора-реставратора Сергея Подъяпольского. Памятник восстановили.

Как рассказала ТАСС заместитель гендиректора музея Ольга Вороничева, с 2014 года церковь была закрыта, в 2021-2023 годах проводилась ее реставрация. Фундаменты усилили методом инъецирования, укрепили аварийные участки кирпичной кладки стен и сводов. Расчистили фасад, воссоздали его обмазку, восстановили интерьеры. При проведении работ специалисты обнаружили фрагменты исторического покрытия пола конца XVI века - керамическую плитку из глины размером 15х15 см. 

Теги:
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