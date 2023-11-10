9 ноября, 21:18

В Москве представят более 200 работ академиков Российской академии художеств

Выставка будет открыта для посетителей с 10 ноября по 3 декабря

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка произведений академиков Российской академии художеств (РАХ) Рустама Яушева (1937-2017) и Владимира Анисимова, а также члена-корреспондента академии Ольги Яушевой открывается в музейно-выставочном комплексе РАХ. В экспозицию "Экспедиционный дневник" вошли более 200 живописных полотен, графических листов и предметов декоративно-прикладного искусства.

В проект войдут работы, созданные художниками с начала 1970-х годов, в их числе пейзажи, аутентичные образы жителей разных регионов. Помимо этого, на выставке покажут исторические артефакты, привезенные художниками из путешествий, в том числе дерево тик с острова Ява и несколько десятков кукол театра "Ваянг" в Индонезии, национальные головные уборы Тараджа и провинции Аврора. Проект показывает трансформацию взгляда российских мастеров на быт и культуру народов мира.

Рустам Яушев в раннем творчестве использует техники гуаши, карандаша, офорта. К 1980-м годам автор много путешествовал по Камчатке, Сибири и Чукотке. В выставочном пространстве представлены графические работы и большие живописные полотна. Творчество Владимира Анисимова представлено живописью и декоративно-прикладным искусством. Ольга Яушева достигла успеха как в живописи, так и в графике. Созданные в экспедициях живописные работы художницы выстроены в несколько планов.

Большинство работ художников были созданы в экспедициях 1990-2000-х годов в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Индонезии, Сингапуре, Малайзии, Брунее, Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Лаосе, Камбодже, а также в Латинской Америке, Северной Африке, Южной Азии, Египте, Греции, Кубе и Монголии.

Выставка открыта для посетителей с 10 ноября по 3 декабря. 

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