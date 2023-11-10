Фильм из Сербии получил приз за лучшую режиссуру на фестивале "Вечевой колокол"

Всего в конкурсном кинопоказе фестиваля участвовало более 200 работ

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Игровой фильм из Сербии "Крест в пустыне" получил приз за лучшую режиссерскую работу на XXV Международном фестивале православных фильмов "Вечевой колокол". Торжественная церемония награждения состоялась в Краснодаре, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Приз за лучшую режиссерскую работу получил игровой фильм "Крест в пустыне" режиссера Хаджи-Александра Джуровича, Сербия", - говорится в сообщении.

Фильм снят по роману сербской писательницы Лиляны Хабьянович Джурович "Петкана". Драма "Крест в пустыне" рассказывает об истории духовного подвига святой Петки (Параскевы Пятницы), одной из почитаемых во всем мире православных святых, которая прославилась своим аскетизмом и жизнью в пустыне. После смерти была причислена к лику святых, а ее мощи считаются чудотворными.

Всего в конкурсном кинопоказе фестиваля участвовало более 200 работ. Свои ленты представили государственные и независимые кино- и телекомпании, студии, авторские коллективы и авторы, создающие произведения православной и патриотической тематики. Среди них более 120 документальных, почти 50 игровых и порядка 20 анимационных фильмов, в том числе ленты, снятые в Белоруссии, Сербии, Башкортостане, Киргизии, Германии и США.

Как уточнили в оргкомитете, победителей определяло жюри во главе с президентом фестиваля - художественным руководителем государственного академического Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. По итогам фестиваля лучшим фильмом признана российская картина режиссера Алексея Барыкина "Святитель", приз за лучший патриотический фильм достался короткометражной ленте "Памяти Героев России" режиссера Елены Дворецкой, документальный фильм "Храм в Нижней Ореанде" режиссера Анны Сухаревой стал лучшей лентой, где раскрыта православная просветительская тематика.

Международный фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол" проводится с 1999 года. Организатором фестиваля выступает Кубанский казачий хор совместно с Кубанской митрополией Русской православной церкви при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также министерства культуры и администрации Краснодарского края. Фестиваль проходил в Краснодаре с 6 по 10 ноября.