СМИ: Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска

По данным журнала Variety, лента будет экранизацией биографии "Илон Маск" Уолтера Айзексона

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Студия A24 разрабатывает фильм про бизнесмена Илона Маска, снять который должен режиссер Даррен Аронофски. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

По его информации, лента будет экранизацией биографии "Илон Маск" Уолтера Айзексона. Как сообщили источники Variety, за возможность экранизации книги конкурировали несколько студий, но в конечном счете это право получила A24.

Аронофски снял фильмы "Пи" (Pi, 1997), "Реквием по мечте" (Requiem for a Dream, 2000), "Черный лебедь" (Black Swan, 2010), "Кит" (The Whale, 2022) и другие.