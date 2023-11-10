В Петербурге представили работы участников "Облепихового пленэра"

Всего на выставке представлено около 50 работ в разных техниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка работ участников "Облепихового пленэра" "Ускользающая красота" открылась в музее современного искусства "Артмуза" в Петербурге. Как рассказала ТАСС искусствовед и куратор музея Александра Башарова, на выставке представлено около 50 работ в самых разных техниках, причем как от именитых художников, так и от начинающих живописцев.

"Все работы являются результатом "Облепихового пленэра" и выставляются впервые. Они выполнены разными материалами, разными техниками - есть масло, есть великолепная акварель, графика, даже фотография. Художники также разного порядка - есть профессионалы, есть те, кто только учится на 5 курсе в Академии художеств имени Репина, есть также мальчик 7-8 лет, который учится в Эрмитажной студии - одну его работу мы тоже выставили", - рассказала Башарова.

Она также подчеркнула, что при отборе работ имена и регалии художников были скрыты, так что работа самого юного из них попала на выставку согласно своим художественным достоинствам.

"Облепиховый пленэр" прошел в октябре 2023 года, в нем приняли участие около 40 человек, в том числе и именитые члены Союза Художников, такие как Борис Забирохин, Алла и Елена Джигирей, Анатолий Анненков и другие. Инициатором акции стали активисты групп "Против Северного намыва" и "Парк на Смоленке", а ее главная цель - привлечь внимание властей и общественности "к природе уникальных мест Петербурга". В ходе пленэра художники работали на нескольких локациях Васильевского острова.

"Некоторые архитектурные достопримечательности нашего города в прямом смысле ускользают от нашего взора, но в нашей памяти их оставляют художники. <...> Я не скажу, что это злободневный проект - мы не ставили задачи кого-то призвать к ответственности, мы просто хотели показать красоту Васильевского острова - то, что люди любят и ценят в нем", - подытожила Башарова.