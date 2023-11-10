10 ноября, 17:03

В США назвали номинантов на Grammy

Лидером по количеству номинаций стала Тейлор Свифт, которая представлена в шести категориях

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и другие исполнителей будут претендовать на музыкальную премию Grammy в главной категории "Запись года". Об этом сообщается на сайте премии.

Майли Сайрус удостоилась номинации за композицию Flowers, Билли Айлиш - за What Was I Made For? (саундтрек из фильма "Барби"), Тейлор Свифт претендует на Grammy с песней Anti-Hero. Вместе с ними в числе номинантов на премию попали Джон Батис, группа Boygenius, Виктория Моне и SZA (настоящее имя - Солана Имани Роу).

В категории "Альбом года" представлены также Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и Майли Сайрус. В категории "Лучшая песня для визуальных медиа" представлены сразу четыре песни из фильма "Барби", пятым конкурентом стала композиция из картины "Черная пантера: Ваканда навеки". За звание "Лучший саундтрек" поборются композиции из таких фильмов, как "Барби", "Оппенгеймер", "Индиана Джонс и колесо судьбы" и "Черная пантера: Ваканда навеки".

В общей сложности номинанты были представлены в 94 категориях. Лидером по количеству номинаций стала Тейлор Свифт, которая представлена в шести категориях, Лана Дель Рей номинирована в пяти категориях.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и Emmy в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года. 

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