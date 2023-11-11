В Петербурге покажут цифровую версию оперы "Евгений Онегин"

Премьера пройдет в рамках фестиваля "Чайковский. Перезагрузка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Премьера цифровой версии оперы "Евгений Онегин" пройдет в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля "Чайковский. Перезагрузка". Постановку покажут на сцене Александринского театра.

"В рамках нашего фестиваля мы хотели бы представить оперу "Евгений Онегин" особенным образом. Это будет не оперная постановка и не концерт, это будет мультимедиа-шоу. И мы сможем воспринимать произведение на трех разных пластах", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля, худрук фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

По его словам, подготовлена демонстрация "замечательных ландшафтов России, мест, где жил Онегин". Также в мультимедийном формате через определенные образы зрителям покажут судьбы Чайковского и Пушкина.

"Я надеюсь, что публика оценит это мультимедийное шоу по-особенному и отреагирует на него внутри себя, вызвав какие-то собственные образы и мечты", - подчеркнул Фрай. Он считает, что 35 концертов и представлений на 18 площадках города подвели ход фестиваля к новому прочтению "Онегина".

Музыкальным руководителем постановки выступил худрук и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Антон Лубченко. В главной партии выступит солист Мариинского театра Владимир Мороз. Партию Татьяны исполнит солистка Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Елена Безгодкова. Музыкальная основа оперы останется прежней.

Фестиваль организовали Центр музыкальной культуры "Чайковский", Фонд поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Проект реализован с использованием гранта от Президентского фонда культурных инициатив.