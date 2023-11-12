В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга"

Как сообщили организаторы, в честь открытия фестиваля в Шереметьевском дворце покажут премьеру спектакля "Бессмертная возлюбленная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. ХХХ Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" откроется в Шереметевском дворце премьерой музыкально-литературного спектакля "Бессмертная возлюбленная" - о женах великих музыкантов. Об этом сообщила пресс-служба фонда фестиваля, который до конца года пройдет на площадках пяти дворцов города.

"Образы возлюбленных Моцарта, Бетховена, Беллини и Шумана, ставших бессмертными благодаря тому, что они были запечатлены в творениях композиторов, раскроет автор идеи спектакля певица Марина Зятькова", - рассказали в пресс-службе. В концерте примут участие пианист Станислав Соловьев и "Санкт-Петербург трио".

В Николаевском дворце пройдет концерт с участием итальянского трубача Нелло Сальцы, солиста саундтреков Эннио Морриконе. Звезда мировой оперной сцены Барбара Фриттоли, знаменитое "вердиевское сопрано", выступит в Мраморном зале Этнографического музея в концерте, посвященном чествованию юбилейного сезона фестиваля. Она споет также в концерте "Музыкальные юбилеи уходящего года", который пройдет в Эрмитаже.

Фестиваль завершится 31 декабря новогодними представлениями в Михайловском замке.

Концерты такого формата неизменно сочетаются с экскурсиями по старым особнякам, в том числе и тем, которые стали доступны публике благодаря фестивалю. Среди них - дом германского посольства на Исаакиевской площади, особняк Александра Кельха, Дом Департамента уделов. Фестивалем руководит заслуженная артистка России скрипач Мария Сафарьянц, участвующая в программе и как исполнительница.