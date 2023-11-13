Хабенский планирует через год представить свою театральную постановку

Народный артист РФ художественный руководитель - директор Московского художественного театра имени Чехова отметил, что не планирует играть в спектакле и сосредоточится на задачах режиссера

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ художественный руководитель - директор Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский сообщил в интервью ТАСС, что готовится весной начать репетиции спектакля в качестве театрального режиссера, премьера планируется следующей осенью.

"Мне удалось поработать с парой-тройкой настоящих профессионалов, прекрасно знаю, что это за ремесло. Тяжелое и часто неблагодарное. Наверное, правильнее и спокойнее было бы свернуть [режиссерские] амбиции в трубочку и засунуть подальше. Но не скрою, желание попробовать у меня есть. Идеи тоже. Другой вопрос, что в итоге получится. Пока готовлюсь. Начнем репетировать весной, а выпустим, думаю, следующей осенью. Но в любом случае начнем", - сказал собеседник агентства.

На вопрос о том, по какому произведению он планирует ставить спектакль, Хабенский сообщил, что это будет близкое и хорошо знакомое Художественному театру название. Сам худрук не планирует играть в этой постановке и сосредоточится на задачах режиссера.

"Знаю, что такое действительно хороший режиссер. Очень надеюсь пройти через эту воду. Ведь есть иной уровень режиссуры - актерский. Когда, по сути, играешь роли вместе с коллегами и выстраиваешь нечто похожее на спектакль по мотивам того или другого произведения. У настоящих больших мастеров свой взгляд и на актеров, и на то, что происходит на сцене. Да, мне повезло с ними работать и кое-чему научиться. Но это не значит, будто я стану таким же. Проверю. Думаю, это нормальный этап. Пойду дальше в новом направлении или вернусь к профессии, которая написана в дипломе: актер театра и кино", - описал артист свои планы.

Дебютом Хабенского в качестве кинорежиссера стала военная драма "Собибор", премьера фильма состоялась в 2018 году. "Пока снял лишь "Собибор" и считаю, что сделал его на 95 процентов своих тогдашних возможностей. Больше про кинематограф на тот момент я ничего не знал. Выжал из себя практически по максимуму. В итоге набрался огромного опыта", - добавил собеседник агентства.