13 ноября, 10:13

Фильм "Единица Монтевидео" с Алексеем Серебряковым покажут на кинофестивале в Индии

Мероприятие пройдет на острове Гоа с 20 по 28 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фильм "Единица Монтевидео" режиссера Татьяны Лютаевой примет участие в 54-м Международном кинофестивале Индии (International Film Festival of India 2023). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

"Фильм "Единица Монтевидео" режиссера Татьяны Лютаевой с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските будет показан в программе Cinema of World в рамках 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI. Киносмотр пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее фильм Лютаевой победил в десяти номинациях на международном кинофестивале Cinergo в Афинах и получил два приза в номинациях "Лучший международный художественный фильм" и "Лучшая женская роль" в рамках конкурсной программы международного фестиваля CineOFF в Италии. Картина также была отмечена специальным дипломом жюри на 45-м Московском международном кинофестивале в секции "Русские премьеры".

Фильм рассказывает о талантливом хирурге, роль которого исполнил Серебряков. Он выходит на свободу после двенадцати лет колонии по обвинению в неосторожном убийстве своей жены. Вследствие психологической травмы из-за смерти жены мужчина потерял возможность разговаривать. Его дочь (Дитковските) винит отца в своей трагической жизни и не хочет иметь с ним ничего общего. Герою предстоит это исправить.

Роли в картине также исполнили Ксения Раппопорт, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Ольга Лапшина и другие.

Фильм был снят в рамках программы прямых инвестиций в кинопроизводство "МТС Медиа" при поддержке Минкульта РФ.

О фестивале

Международный кинофестиваль Индии ежегодно проходит в Индии, в штате Гоа с 1952 года. Фестиваль относится к фестивалям класса "А" по классификации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), наряду с Каннским, Берлинским и Венецианским фестивалями. 

Теги:
Индия
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