13 ноября, 12:22
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

На форуме в Санкт-Петербурге планируют обсудить вопросы традиционной культуры

Председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина отметила, что в сессиях тематического трека примут участие представители стран СНГ, в частности Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Представители 19 стран и 19 регионов России примут участие в обсуждении проблематики, связанной с традиционной культурой, на сессиях тематического трека, который будет организован на рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Об этом сообщила журналистам куратор трека, директор Российского этнографического музея, председатель Ассоциации этнографических музеев России Юлия Купина.

"Девятый международный культурный форум, и впервые тема традиционной культуры выделяется как специфический тематический трек. <…> Проанализировать, что происходит с традиционными культурами, с их интерпретациями в различных сферах и на различных уровнях - это действительно очень мощная задача международного масштаба, - рассказала Купина на пресс-конференции в ТАСС. - Трек будет включать четыре мероприятия. У нас будут спикеры от 19 стран на мероприятиях, и спикеры отечественные представят 19 регионов РФ".

Так, в сессиях трека примут участие представители стран СНГ, в частности Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. "С этими странами есть очень длительные отношения, и в этом году Санкт-Петербург является культурной столицей стран СНГ", - добавила Купина. Также ожидаются участники из Афганистана, Индии, Китая, Пакистана, из стран Африки и Латинской Америки.

Панельные дискуссии, запланированные на 16 ноября, будут посвящены, в частности, вопросам актуализации культурного наследия, тому, как оно сегодня воспринимается, как с ним работают разные институции и индустрии; вопросам анализа государственной политики в отношении культурного наследия, а также международного и российского опыта использования цифровизации для работы с ним. "Для России очень важно проанализировать значение этнокультурного наследия для развития регионов, потому что многие регионы брендируют себя сегодня через культурное наследие, многие видят в традиционной культуре ресурс развития территорий", - также обозначила Купина тему одной из сессий. 18 ноября состоится круглый стол, на котором участники будут говорить о значении культурного наследия, традиционной культуры и ценностей для развития коммуникаций.

"Среди наших спикеров будут люди из очень разных стран, это люди абсолютно разной сферы деятельности. И именно этот состав позволит нам высветить те парадоксы, те задачи, которые сегодня существуют в отношении традиционной культуры и народных традиций. Ведь даже сама задача сохранить и при этом обеспечить доступ - она потрясающе парадоксальна, ее можно решить только очень креативными способами и только всем вместе", - отметила Купина, выразив уверенность, что предстоят "очень азартные и интересные дискуссии".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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