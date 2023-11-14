Режиссера Льва Додина наградили двумя премиями "Золотой софит" за спектакль "Чайка"

Также награды получили Елизавета Боярская за роль Аркадиной в спектакле "Чайка" (МДТ) и актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрей Феськов за роль Чичикова в спектакле "Материнское сердце"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Лев Додин удостоен награды "Золотой софит" за лучшую режиссуру, а его спектакль "Чайка", поставленный в Малом драматическом театре - Театре Европы, назван лучшей драматической постановкой. Церемония вручения премии прошла в ТЮЗе.

"Среди драматических, музыкальных и кукольных спектаклей сезона нашим экспертам было из чего выбирать. И работы, отмеченные "Золотым софитом", по своим художественным достоинствам, на мой взгляд, выше городского уровня. Это уровень России, а может быть, и международный", - сказал корреспонденту ТАСС председатель номинационного совета премии народный артист России Николай Буров. Он особо отметил, что вновь на высоте оказались негосударственные театры, которые не отстают от государственных, ежегодно получая поддержку городского комитета по культуре.

Лучшим спектаклем малой формы названа "Палата №6" режиссера Анатолия Праудина в Театре-фестивале "Балтийский дом".

За свои актерские работы премии удостоены Елизавета Боярская за роль Аркадиной в спектакле "Чайка" (МДТ) и актер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрей Феськов за роль Чичикова в спектакле "Материнское сердце". За лучшую роль второго плана награждена актриса Александринского театра Янина Лакоба, сыгравшая фру Гунхильд Боркман в спектакле "Боркман". За актерский дуэт премию получили Михаил Николаев и Артем Цыпин, исполнители главных ролей в спектакле "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" в Драматическом театре на Васильевском.

В номинации "Лучшая работа художника" обладателями "Золотого софита" стали Анвар Гумаров и Елена Жукова за сценографию и костюмы к спектаклю "Барон Мюнхгаузен" в Театре имени Веры Комиссаржевской.

Награда за особые заслуги

Номинационный совет по традиции отметил своими наградами заслуги ветеранов, посвятивших много лет театральному делу.

Премии "За выдающийся вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга" удостоен народный артист России Валерий Никитенко. Он уже шесть десятилетий выходит на сцену Академического театра комедии имени Николая Акимова, где создал галерею комедийных персонажей.

Такая же награда присуждена лауреату Государственной премии РФ, заслуженному художнику РФ Александру Орлову, который уже много десятилетий входит в число ведущих сценографов Санкт-Петербурга.