14 ноября, 04:19
Арктика

На севере Иркутской области открылся этнографический комплекс эвенков

На территории комплекса установили два традиционных эвенкийских чума - летний и зимний, а также теплый дом, лабаз, надворные постройки

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Эвенкийский этнографический комплекс, в котором будут проводить праздники коренных народов и знакомить с их традициями, открылся в селе Ербогачен на севере Иркутской области. Комплекс состоит из эвенкийских чумов и других построек, характерных для быта эвенков, сообщила пресс-служба Иркутской нефтяной компании (ИНК), оказавшей грантовую поддержку проекту.

"Этнографический комплекс "Урикит" открылся в Ербогачене. <…> На огороженной территории комплекса установлены два традиционных эвенкийских чума - летний и зимний, а также теплый дом, лабаз, надворные постройки. В этнографическом комплексе планируют проводить праздники коренных народов, мастер-классы по традиционным промыслам, культурно-массовые мероприятия, обряды", - говорится в сообщении.

Эвенки - коренной народ в Средней и Восточной Сибири. Устаревшее русское название эвенков - тунгусы. Значительная часть живет в арктических регионах. На территории Иркутской области сейчас проживает около 1,2 тыс. эвенков.

Проект реализует общественная организация Катангского района Иркутской области "Эвенкийский национальный культурный центр". В этнокомплексе уже прошло первое мероприятие. Оно было посвящено открытию "Урикита". Гости прошли эвенкийские обряды очищения дымом, попробовали блюда эвенкийской кухни из мяса, рыбы и ягод. Этнографический комплекс стал местом эвенкийской традиционной культуры, где любой желающий может познакомиться с бытом и жизнью коренных народов.

Иркутская нефтяная компания - независимый производитель углеводородного сырья в России. Ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 

Теги:
РоссияИркутская область
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