Мультфильм про адмирала Невельского снимут до ноября 2025 года

Его продолжительность составит 90 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Хабаровская анимационная студия "Мечталет" в ноябре 2025 года выпустит полнометражный мультфильм о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском. Об этом сообщил продюсер студии Илья Кузнецов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Ноябрь 2025 года", - сказал Кузнецов в ответ на вопрос губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о сроках выпуска мультфильма и уточнил, что его продолжительность составит 90 минут.

"Современная анимация, созданная в России, в Хабаровске, о великом русском адмирале Невельском. Мне кажется, это потрясающе", - заявил в ответ Дегтярев. Хабаровский губернатор напомнил, что именно Невельскому принадлежит выражение: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Исследователь сказал его, водрузив флаг России в устье Амура и основав там Николаевский пост.

Мультфильм основан на реальной истории: в середине XIX века благодаря капитану Невельскому к России присоединились Приамурье и Сахалин. В образе Невельского будут отражены упорство, вера, терпение, риск, свобода.

Авторы проекта хотят также показать Дальний Восток, красоту его природы, быт и традиции народов. В 2022 году был сделан тизер мультфильма и для его музыкального оформления привлекался театр "Байкал" из Улан-Удэ, который записал несколько саундтреков, это наполнит будущее кино уникальным звучанием. Само изображение создается с элементами стиля манга.

Геннадий Невельской (1813 - 1876) - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока и основатель Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин - остров.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.