14 ноября, 13:26
Международная выставка-форум "Россия"

Мультфильм про адмирала Невельского снимут до ноября 2025 года

Его продолжительность составит 90 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Хабаровская анимационная студия "Мечталет" в ноябре 2025 года выпустит полнометражный мультфильм о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском. Об этом сообщил продюсер студии Илья Кузнецов на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Ноябрь 2025 года", - сказал Кузнецов в ответ на вопрос губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о сроках выпуска мультфильма и уточнил, что его продолжительность составит 90 минут.

"Современная анимация, созданная в России, в Хабаровске, о великом русском адмирале Невельском. Мне кажется, это потрясающе", - заявил в ответ Дегтярев. Хабаровский губернатор напомнил, что именно Невельскому принадлежит выражение: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Исследователь сказал его, водрузив флаг России в устье Амура и основав там Николаевский пост.

Мультфильм основан на реальной истории: в середине XIX века благодаря капитану Невельскому к России присоединились Приамурье и Сахалин. В образе Невельского будут отражены упорство, вера, терпение, риск, свобода.

Авторы проекта хотят также показать Дальний Восток, красоту его природы, быт и традиции народов. В 2022 году был сделан тизер мультфильма и для его музыкального оформления привлекался театр "Байкал" из Улан-Удэ, который записал несколько саундтреков, это наполнит будущее кино уникальным звучанием. Само изображение создается с элементами стиля манга.

Геннадий Невельской (1813 - 1876) - русский адмирал, исследователь Дальнего Востока и основатель Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин - остров.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация