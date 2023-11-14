14 ноября, 14:36

Умер сооснователь рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин

Ему было 63 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Один из основателей рок-группы "Алиса" музыкант Андрей Шаталин умер в понедельник в возрасте 63 лет, сообщается во вторник на официальной странице группы во "ВКонтакте".

"Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 - 13.11.2023. Царствия Небесного", - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится. Группа выразила соболезнования родным и близким музыканта.

Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Родился в 1960 году в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где вместе с другими студентами создал группу "Демокритов колодец". В 1983 году стал одним из основателей группы "Алиса", в которой с перерывами играл до 2003 года. 

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