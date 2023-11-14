Музей космонавтики в Калуге покажет выставку к 90-летию со дня рождения Гагарина

В экспозицию войдут подлинный бортовой журнал-планшет и скафандр СК-1

КАЛУГА, 14 ноября. /ТАСС/. Большая выставка, посвященная 90-летию Юрия Гагарина, пройдет в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В 2024 году будет два главных проекта, один из них - выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Она расскажет посетителям о детстве и юности, становлении характера первого космонавта планеты и его подготовке в первом отряде космонавтов к полету. Выставка "Он всех нас позвал в космос. 90-летию первого космонавта планеты посвящается" пройдет март - июнь, а вторая про ведущее предприятие космической отрасли - "На всех орбитах" с сентября по декабрь", - рассказали в музее.

Выставка расскажет о космическом полете, всемирном признании, трагической гибели и увековечивании памяти Гагарина. Посетители увидят подлинный бортовой журнал-планшет Юрия Гагарина, Дело о рекордах полета, скафандр СК-1, произведения известных художников, в том числе Джанибекова, Шпонько, Копейко, посвященные космонавту. Кроме этого, будут представлены уникальные фотографии, газетные публикации и письма людей с откликами на первый полет человека в космос, многочисленные подарки первому космонавту со всего мира. "Выставка "На всех орбитах" расскажет об истории развития предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" - одного из ведущих предприятий космической отрасли, на котором разработаны и созданы более 70% космических аппаратов российской орбитальной группировки. На выставке посетители познакомятся с характеристиками космических аппаратов связи, навигации, геодезии, ретрансляции, составом современной российской спутниковой орбитальной группировки, биографиями руководителей предприятия и ветеранов, внесших значительный вклад в отечественное спутникостроение", - добавили в пресс-службе.

Гагарин - советский космонавт, первый человек, совершивший полет в космическое пространство. Родился в 1934 году в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Он получил квалификацию летчика-истребителя, с отличием окончив 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К. Е. Ворошилова. В 1960 году приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина Гагарин зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов. 12 апреля 1961 года корабль "Восток" с Гагариным на борту вышел в космос и сделал оборот вокруг Земли. 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики.