14 ноября, 17:37

Музей космонавтики в Калуге покажет выставку к 90-летию со дня рождения Гагарина

В экспозицию войдут подлинный бортовой журнал-планшет и скафандр СК-1

КАЛУГА, 14 ноября. /ТАСС/. Большая выставка, посвященная 90-летию Юрия Гагарина, пройдет в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В 2024 году будет два главных проекта, один из них - выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Она расскажет посетителям о детстве и юности, становлении характера первого космонавта планеты и его подготовке в первом отряде космонавтов к полету. Выставка "Он всех нас позвал в космос. 90-летию первого космонавта планеты посвящается" пройдет март - июнь, а вторая про ведущее предприятие космической отрасли - "На всех орбитах" с сентября по декабрь", - рассказали в музее.

Выставка расскажет о космическом полете, всемирном признании, трагической гибели и увековечивании памяти Гагарина. Посетители увидят подлинный бортовой журнал-планшет Юрия Гагарина, Дело о рекордах полета, скафандр СК-1, произведения известных художников, в том числе Джанибекова, Шпонько, Копейко, посвященные космонавту. Кроме этого, будут представлены уникальные фотографии, газетные публикации и письма людей с откликами на первый полет человека в космос, многочисленные подарки первому космонавту со всего мира. "Выставка "На всех орбитах" расскажет об истории развития предприятия "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" - одного из ведущих предприятий космической отрасли, на котором разработаны и созданы более 70% космических аппаратов российской орбитальной группировки. На выставке посетители познакомятся с характеристиками космических аппаратов связи, навигации, геодезии, ретрансляции, составом современной российской спутниковой орбитальной группировки, биографиями руководителей предприятия и ветеранов, внесших значительный вклад в отечественное спутникостроение", - добавили в пресс-службе.

Гагарин - советский космонавт, первый человек, совершивший полет в космическое пространство. Родился в 1934 году в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Он получил квалификацию летчика-истребителя, с отличием окончив 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К. Е. Ворошилова. В 1960 году приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина Гагарин зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов. 12 апреля 1961 года корабль "Восток" с Гагариным на борту вышел в космос и сделал оборот вокруг Земли. 12 апреля в России ежегодно отмечается День космонавтики. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация