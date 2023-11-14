В Болгарии открылась выставка "Небесные пейзажи" российского художника Темерева

Экспозиция продолжит работу до 3 декабря

СОФИЯ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский художник, профессор Санкт-Петербургской академии искусства и дизайна Сергей Темерев представил в галерее "Нюанс" в Софии свою первую в Болгарии персональную выставку акварелей под названием "Небесные пейзажи". Как сообщает корреспондент ТАСС, событие посетили десятки человек, а сама выставка продолжит работу до 3 декабря.

"В Болгарии я уже трижды представлял свои картины, но сегодня здесь моя первая персональная выставка. Рад, что это событие отмечает мое 10-летнее сотрудничество с болгарскими коллегами. Над "Небеснымм пейзажами" я работал около года. Именно небеса - главная сюжетная линия выставки, есть немного воды, город, но небо превыше всего. На небо можно смотреть бесконечно, оно скучным никогда не бывает. Небо будит впечатление, вдохновение, желание творить. Именно небесные пейзажи в наше непростое время стали для меня самой важной опорой", - поделился в беседе с ТАСС художник, представляя экспозицию.

"Были сложности с отправкой работ на выставку, но это рабочие моменты. Важно, что выставка состоялась, что она вызвала серьезный интерес, и я очень благодарен галерее, которая ее организовала. Также провел несколько мастер-классов с болгарскими художниками, было лестно, что их заинтересовало мое творчество", - добавил Темерев.

Темерев - акварелист, член Санкт-Петербургского союза художников, а также обществ акварелистов Германии и Китая. За его плечами более 10 персональных выставок в России и за рубежом, а его работы были представлены более чем на 100 различных выставках. Живет в Выборге. С 2003 года преподает в Санкт-Петербургской академии искусства и дизайна.