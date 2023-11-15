14 ноября, 21:22

В Петербурге пройдет XI Всероссийский форум публичных библиотек

Основной темой в 2023 году станет "Миссия публичной библиотеки в новых условиях: приоритеты содержания работы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. XI Всероссийский форум публичных библиотек откроется в Новом здании Российской национальной библиотеки (РНБ). Он пройдет под эгидой IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила пресс-служба РНБ.

"Форум публичных библиотек с 2019 года имеет статус стратегической коммуникативной площадки национального проекта "Культура". Основная тема этого года - "Миссия публичной библиотеки в новых условиях: приоритеты содержания работы", - рассказали в пресс-службе.

Участники обсудят работу публичных библиотек в условиях ведения СВО, роль библиотеки в формировании социально ответственной личности, продвижение чтения в общедоступной библиотеке, повышение качества формирования фондов, вклад библиотек в патриотическое воспитание.

На форуме подведут итоги X Всероссийского конкурса "Библиотекарь года - 2023". Будет объявлен лучший библиотекарь страны, станут известны имена победивших в четырех номинациях, вручены специальные премии. В конкурсе приняли участие 150 специалистов в возрасте до 39 лет - вдвое больше, чем в прошлые годы.

В рамках форума будет работать выставка "Библиотечный контекст - 2023", которая познакомит участников с новыми изданиями, техническими и технологическими новинками, услугами и товарами.

Организаторами профессиональной встречи вместе с РНБ выступили Российская государственная библиотека и Российская библиотечная ассоциация. Конкурс "Библиотекарь года" учрежден Министерством культуры РФ и проводится Российской национальной библиотекой в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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