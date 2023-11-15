На культурном форуме в Санкт-Петербурге обсудят мировую культурную повестку

Модератором панельной дискуссии "Театр" станет министр культуры РФ Ольга Любимова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Панельная дискуссия "Театр", модератором которой станет министр культуры РФ Ольга Любимова, пройдет 16 ноября, в первый день IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Одной из главных тем для обсуждения станет общекультурная гуманитарная повестка, рассказала ТАСС Любимова.

"Сама суть нашего общения посвящена не культуре отмены, а культуре объединения, - подчеркнула Ольга Любимова. - Это очень важно. Мы собираемся заниматься не политикой, а общекультурной гуманитарной повесткой, связанной с образованием, с объектами культурного наследия, с историей, с процессами, происходящими в современной культуре".

Рассказывая о панельной дискуссии "Театр", Любимова подчеркнула, что в подготовке этой сессии очень помогал Евгений Витальевич Миронов (Театр Наций). "Мы отдельно с ним встречались, говорили о том, как нам важно обсудить взаимодействие между мировым и российским театральным сообществом, - отметила министр культуры. - Изменилось ли оно после начала специальной военной операции? Какие темы кажутся актуальными? Какие авторы интересуют современных театральных деятелей?".

И вторая сессия, продолжила министр, где наряду с зарубежными деятелями искусства, об образовании, подготовке молодых кадров будет говорить, например, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Также опытом поделится Кирилл Игоревич Крок - директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова..

В работе сессии, в частности, примут участие Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Владимир Кехман, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Аскольд Запашный. Также среди спикеров сессии - представители Испании, Италии, Японии, Китая, Сербии, Хорватии, ЮАР, Турции и других стран.

Как говорится в программе сессии, "участники представят опыт своих стран и регионов; обсудят роль российской культуры и её влияние на культуры зарубежных стран; расскажут про укрепление связей между странами и Россией; представят практический опыт своих стран по организации и функционированию фестивалей и репертуара театров зарубежных стран". Также планируется обсудить проблемы кадров для индустрии; поделиться опытом проведения фестивалей для менеджеров театральной индустрии; рассказать о системе Константина Сергеевича Станиславского, которая оказала влияние на мировой театр.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.