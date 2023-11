Эйфман представит в рамках ПМКФ премьеру фильма-балета "Эффект Пигмалиона"

Показ состоится в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Борис Эйфман представит 18 ноября мировую премьеру своего фильма-балета "Эффект Пигмалиона". Показ в кинотеатре "Аврора" на Невском проспекте пройдет в рамках культурной программы Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур, сообщили в пресс-службе Академического театра балета Бориса Эйфмана.

"Съемки фильма-балета "Эффект Пигмалиона" на музыку Иоганна Штрауса-сына проходили в Петербурге в январе 2020 года. Режиссером-постановщиком стал сам хореограф. В роли главного оператора выступил Федор Ордовский, чья насыщенная фильмография включает документальные и художественные картины, а также рейтинговые телевизионные сериалы", - рассказали в пресс-службе. В главных ролях снялись заслуженный артист России Олег Габышев и артистка Любовь Андреева.

Перенос постановок на экран, по мнению Бориса Эйфмана, помогает сохранить их для последующих поколений и сделать репертуар труппы доступнее для той части публики, которая не может посещать спектакли театра. Кроме того, хореограф отмечает, что соединение выразительных возможностей балетного искусства с современными кинотехнологиями порождает самоценный эстетический феномен - пластическое кино. "Наши спектакли, получая качественное киновоплощение, обретают новое художественное измерение", - считает мастер.

Балет "Эффект Пигмалиона" он называет хореографической трактовкой мифа о художнике и его творении. По словам постановщика, это "новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни".

"Эффект Пигмалиона" - один из девяти балетов Бориса Эйфмана, экранизированных за последние годы. В период 2010-2023 годов также были созданы киноверсии спектаклей "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Русский Гамлет".

Фильмы-балеты неоднократно демонстрировались в отечественном федеральном телеэфире и на европейском телеканале Mezzo. В 2019-2020 годах "Братья Карамазовы" (киноверсия спектакля "По ту сторону греха") в рамках проектов TheatreHD и Stage Russia HD шли в кинотеатрах России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Израиля, США, показывались онлайн на международных фестивалях в Бразилии, Китае и Мексике.