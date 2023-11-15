На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный режиссеру Марине Брусникиной

Пользователи могут прочитать подробности о каждой точке маршрута, открыв ее страницу на портале или в мобильном приложении "Узнай Москву"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" к 125-летию со дня основания Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова подготовил маршрут, посвященный жизни и творчеству заслуженной артистки России, режиссера и педагога Марины Брусникиной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что по случаю празднования юбилея портал "Узнай Москву" подготовил серию маршрутов, посвященных МХТ имени А. П. Чехова и Школе-студии МХАТ, с именитыми деятелями культуры, чья работа на протяжении многих десятилетий связана с театром.

"Новый маршрут проходит по местам, сыгравшим важную роль в творческой биографии ученицы Олега Ефремова - режиссера, педагога, лауреата Государственной премии России, заслуженной артистки Российской Федерации Марины Брусникиной. Экскурсия включает в себя восемь точек, в том числе Школу-студию МХАТ, где Брусникина преподает уже 35 лет, МХТ имени А. П. Чехова, на сцене которого были поставлены спектакли, ставшие знаковыми в театральной жизни Москвы, а также здание МХАТ имени М. Горького, где актрисой и будущим режиссером были сыграны самые первые роли", - говорится в сообщении.

Все точки маршрута отмечены на интерактивной карте - пользователи могут прочитать подробности о каждом историческом здании, открыв его страницу на портале или в мобильном приложении "Узнай Москву". Кроме того, на этих ресурсах можно найти более 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,3 тыс. зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.