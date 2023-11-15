Бурляев снимет документальный фильм-диалог с Михалковым

Режиссер добавил, что фильм будет охватывать 64 года жизни его коллеги

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Режиссеры Николай Бурляев и Дмитрий Чернецов снимут документальный фильм-диалог о своем коллеге Никите Михалкове. Проект представили на питчинге в Министерстве культуры РФ.

"О Никите Сергеевиче [Михалкове] стоит задача сделать фильм, который даст ключ людям к пониманию, а что же это за человек. Я знаю этого человека 64 года, мы вместе росли и все знаем друг про друга с 13 лет. <...> Люди откроют <...> абсолютно нового Михалкова, как он стал таким, что его делало таковым, его вера, которую ему привила его мама, его бесстрашие, аристократизм", - сказал Бурляев во время презентации на очной защите проектов неигровых национальных фильмов в Минкультуры.

Бурляев добавил, что фильм будет охватывать 64 года жизни режиссера. "Это портрет Михалкова на фоне эпохи, через которую мы с ним прошли вместе, поэтому это будет наш диалог - диалог друзей. И я ему задам такие вопросы, которые ему никто не задавал", - подчеркнул Бурляев.

Михалкову 78 лет. Он обладатель "Оскара", а также - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков впервые появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".

Бурляев - российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах как "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман", поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди". С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ.