15 ноября, 09:38

Бурляев снимет документальный фильм-диалог с Михалковым

Режиссер добавил, что фильм будет охватывать 64 года жизни его коллеги

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Режиссеры Николай Бурляев и Дмитрий Чернецов снимут документальный фильм-диалог о своем коллеге Никите Михалкове. Проект представили на питчинге в Министерстве культуры РФ.

"О Никите Сергеевиче [Михалкове] стоит задача сделать фильм, который даст ключ людям к пониманию, а что же это за человек. Я знаю этого человека 64 года, мы вместе росли и все знаем друг про друга с 13 лет. <...> Люди откроют <...> абсолютно нового Михалкова, как он стал таким, что его делало таковым, его вера, которую ему привила его мама, его бесстрашие, аристократизм", - сказал Бурляев во время презентации на очной защите проектов неигровых национальных фильмов в Минкультуры.

Бурляев добавил, что фильм будет охватывать 64 года жизни режиссера. "Это портрет Михалкова на фоне эпохи, через которую мы с ним прошли вместе, поэтому это будет наш диалог - диалог друзей. И я ему задам такие вопросы, которые ему никто не задавал", - подчеркнул Бурляев.

Михалкову 78 лет. Он обладатель "Оскара", а также - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков впервые появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".

Бурляев - российский актер и режиссер, народный артист РФ, член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Союза писателей России. Он снимался в таких лентах как "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман", поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди". С 2021 года Бурляев также является депутатом Государственной думы РФ. 

Теги:
РоссияМихалков, Никита СергеевичБурляев, Николай Петрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация