В Архангельске на кинофестивале Arctic open зрителям презентуют сериал "Из поморов мы"

В съемках принимали участие жители Архангельской области, а съемочными площадками стали Петровский парк, Архангельский театр драмы, набережная Северной Двины, историко-мемориальный музей М. В. Ломоносов

ТАСС, 15 ноября. Презентация комедийного сериала телеканала СТС "Из поморов мы" с Павлом Деревянко в главной роли станет одним из ключевых событий VII Международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске. Основная программа пройдет 7-10 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме, Коноше и Североонежске, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Дирекция объявила шорт-лист, куда вошли 58 фильмов из 17 стран. Кроме самого киносмотра зрителей ждут мероприятия внеконкурсной, образовательной, деловой и культурной программ. Одним из ключевых событий кинофестиваля в Архангельске станет презентация комедийного сериала телеканала СТС "Из поморов мы" с Павлом Деревянко в главной роли, который играет самого себя - актера, который ради подготовки к роли Ломоносова отправляется на родину ученого в село Холмогоры", - рассказали в оргкомитете.

В съемках принимали участие жители Архангельской области, а съемочными площадками стали Петровский парк, Архангельский театр драмы, набережная Северной Двины, а также историко-мемориальный музей М. В. Ломоносов в Холмогорском районе, где в качестве массовки были задействованы школьники села Ломоносово. "Нам показалось, что лучше снимать на родине Ломоносова, где и красиво, и аутентично. Но так как слово " Холмогоры" стало нарицательным, по сюжету все происходит именно там", - привели в оргкомитете слова креативного продюсера проекта Дмитрия Белавина.

По словам председателя правления Союза кинематографистов Архангельской области, продюсера школы кино "Инфильм" Анатолия Конычева, приход таких проектов в регион дает развитие региональному кинематографу - появляются кадры для собственного кинопроизводства, так как растет интерес к обучению, увеличивается количество показов работ земляков в местных кинотеатрах. Уже с 2024 года в области будет действовать система налоговых возвратов с кинопроизводства, что должно позитивно влиять на культурное и социально-экономическое развитие региона.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Кинопорт. Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. Кинофестиваль поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр международных кинофестивалей Минкультуры РФ. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.