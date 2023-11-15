Мацуев и Гергиев выступят в зале Чайковского с молодежным симфоническим оркестром

В программу концерта вошли сюита из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева и "Прометей" Скрябина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) отметит свой первый юбилей - 5 лет - в Концертном зале имени Чайковского 28 ноября. В этот вечер на сцену вместе с коллективом выйдут народные артисты России Денис Мацуев и Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"В праздничный вечер 28 ноября на сцену зала Чайковского с артистами молодежного оркестра выйдут музыканты, играющие особую роль в жизни РНМСО с первых дней его существования - пианист Денис Мацуев и маэстро Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

Гергиев неоднократно выступал с молодыми музыкантами, в юбилейный вечер он встанет за дирижерский пульт. Маэстро отметил, что для него работать с РНМСО - радость, "потому что нас связывают еще и дружеские отношения".

Как рассказали в пресс-службе, в программу концерта вошли сюита из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева и "Прометей" Скрябина.

Мацуев, сотрудничающий с оркестром с момента его основания, отметил, что любит этот коллектив, а также "чувствует в нем атмосферу большой семьи". "Игра в "Молодежке" - это не только музыкальное мастерство, но и школа жизни оркестранта", - сказал пианист, слова которого привели в пресс-службе.

В роли куратора РНМСО выступает Московская филармония, обеспечившая для молодых музыкантов современную репетиционную базу. По словам генерального директора филармонии Алексея Шалашова, молодежные оркестры являются "неотъемлемой частью культурного ландшафта". Он отметил, что РНМСО устроен по принципу профессионального коллектива. "Это не просто оркестр, а симфоническая академия, здесь воспитывается подлинное мастерство оркестрового музицирования: освоение репертуара, стилей, оркестровых приемов и многое другое, то, что трудно приобрести за несколько лет обучения в консерватории", - сказал он.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры в рамках программы "Национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия". С коллективом работали Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Жан-Кристоф Спинози, Денис Мацуев, Элисо Вирсаладзе, Вадим Репин, Хибла Герзмава и многие другие.