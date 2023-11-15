Глава Ассамблеи петровских музеев предложил создать в России общую базу наследия Петра I

По словам Романа Коврикова, 125 институций из 37 регионов стали участниками ассамблеи с сентября 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Ассамблеи петровских музеев России, врио генерального директора государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков выступил с инициативой создать общую цифровую базу петровского наследия музеев страны.

Говоря о перспективах ассамблеи, Ковриков предложил придать новый импульс каталогизации петровского музейного наследия. "Каждый музей ассамблеи уже поделился с нами информацией о музейных предметах, которые считаются "петровскими". Возможно, наступило время создать общую базу петровского наследия музеев России. Она станет основой для генерации новых выставок, мультимедийных проектов и туристских программ. Местом размещения такой базы данных вполне может выступить сайт ассамблеи", - отметил Ковриков в своем докладе на стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России".

Он отметил, что 125 институций из 37 субъектов России стали участниками ассамблеи с момента ее учреждения в сентябре 2021 года. "Количество участников постоянно растет. Недавно к нам присоединились Музей кино (Москва), Музей космонавта Берегового (ДНР), два сильнейших петербургских партнера - Институт Петра Великого и Ассоциация развития культурного маршрута "Путь Петра Великого", - сказал Ковриков.

Глава ассамблеи отметил, что при поддержке Минкультуры России реализуется программа "Россия, помнящая Петра", представляющая собой сеть передвижных выставочных проектов. Один из музеев объединения брал на себя функцию организатора проекта и реализовывал его на площадках нескольких музеев-участников, вовлекая их материалы. В числе ведущих музеев он назвал Азовский музей-заповедник, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Музей Мирового океана, Смоленскую крепость. В рамках этой программы реализовали 32 выставочных показа, участниками которых стали более 2,5 млн посетителей.

Формат выставок - как с музейными предметами, так и модульных, просветительских, с небанальным дизайном - Ковриков назвал безусловно востребованным. Он сказал, что в Санкт-Петербурге 16 ноября, в день 350-летия государственного и военного деятеля России, первого генерал-губернатора города Александра Меншикова в Петропавловской крепости Институт Петра Великого откроет проект "Орлы гнезда Петрова" о полководцах и флотоводцах - сподвижниках Петра. "Далее его ждет большая региональная программа", - добавил он.

Ассамблея петровских музеев создана при поддержке Министерства культуры России. В нее вошли крупные федеральные и региональные учреждения, а также краеведческие музеи, занимающиеся популяризацией наследия императора Петра Великого. Первое ассамблейное собрание состоялось в сентябре 2021 года.