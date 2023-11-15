15 ноября, 16:44

Евгений Шварц стал наиболее переводимым автором на конкурсе в Адыгее

Первое место за перевод сказки "Два брата" получила Саният Тлишева

МАЙКОП, 15 ноября. /ТАСС/. Писатель Евгений Шварц, детство и юность которого прошли в дореволюционном Майкопе, стал популярным автором среди участников второго Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ, которым предложили перевести ранее не переведенные на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения классиков. Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла в Адыгейском государственном университете, сообщила ТАСС председатель жюри конкурса Лейла Курашинова.

"Мы очень довольны итогами второго сезона конкурса, проходившего под названием "Сыеджакlу" ("Я читатель") и направленного на поиск произведений для детей в возрасте от 7 до 10 лет. На конкурс было подано 14 произведений на адыгейском языке и 11 - на кабардино-черкесском, впервые переведены на адыгейский язык поэма "Руслан и Людмила" Пушкина, "Маугли" Киплинга и произведения Евгения Шварца. Примечательно, что именно Шварц стал самым популярным автором среди конкурсантов, получивших первые и призовые места в разных номинациях", - сказала она.

В частности, первое место в номинации "Переводы" за перевод сказки Шварца "Два брата" на адыгейский язык получила Саният Тлишева, первое место в номинации "Иллюстрации" за иллюстрирование сказки "Рассеянный волшебник" - Лейла Мусаева. Сусана Мамхегова отмечена спецноминацией "Образ" от семьи писателя Нальбия Куека за перевод "Сказки о потерянном времени", Хазрет Сихаджок - спецноминацией "Дебют" от культурного центра "Дом Шварца" за перевод на адыгейский язык сказки "Два брата".

"Сказка о потерянном времени" будет внесена в план постановок театра кукол "Золотой кувшин" на 2025 год, сообщил художественный руководитель театра Станислав Сиюхов.

В минувшем году АГУ объявил о запуске Международного конкурса литературных произведений для детей имени поэта, писателя, общественного деятеля, внесшего заметный вклад в развитие адыгейской литературы, выпускника Адыгейского пединститута (предшественника АГУ) Киримизе Жанэ. Конкурс проходит в трех номинациях - "Проза и поэзия", "Переводы" и "Иллюстрации". В нем могут принять участие авторы в возрасте старше 18 лет, пишущие на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках, переводчики и иллюстраторы произведений для детей. На второй конкурс поступило 125 заявок от 51 автора из России, Грузии и Турции.

АГУ проводит активную работу по сохранению, изучению и развитию адыгейского языка. Это один из немногих вузов страны, где обучают студентов по специальности "Литературное творчество". При участии преподавателей вуза создаются учебники для школьников по адыгейскому языку, культуре и истории Адыгеи. 

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