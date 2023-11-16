На культурном форуме в Петербурге обсудят познание истории через культуру

Сессии пройдут 16 ноября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа

ТАСС, 16 ноября. Сразу две панельные дискуссии, посвященные сохранению и значению историко-культурного наследия, пройдут в день открытия IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур 16 ноября. Участники сессий обсудят, в частности, как выстраивается диалог культур и народов перед лицом глобальных вызовов современности, сообщил ТАСС их модератор, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"В западных странах мы обращаемся к тем независимым умам, которые не поддались мейнстриму и остаются открытыми к содержательному разговору. В моем тематическом блоке на Санкт-Петербургском культурном форуме участвуют и англичане, и итальянец, и словак, и француз. Это свидетельствует о том, что даже представители тех стран, которые в силу политики местных властей сейчас являются для России недружественными, могут встречаться с нами и говорить на важные и актуальные темы - об общем прошлом, настоящем и будущем. Тем более это относится к странам Востока, с которыми сейчас выстроено очень плодотворное сотрудничество по линии науки, культуры и образования", - сказал собеседник агентства.

Сессия "Общая культура. Общая история. Общее будущее" начнется 16 ноября в 10:00 в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. Участие в ней примут общественный деятель, внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, основатель и председатель Международного института культурной дипломатии Камиль аль-Муаини Мохаммед из ОАЭ, профессор факультета политологии и международных отношений британского Университета Кента Ричард Саква, директор Института БРИКС Сингх Бинод, советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао и основатель гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" Матуш Алекса.

Спикеры обсудят способы выстраивания диалога о прошлом перед лицом глобальных вызовов современности, а также поразмышляют, в каких случаях историческая память становится основой сотрудничества, а в каких - источником конфронтации.

Могилевский отметил, что у каждого государства есть свои национальные ценности, но для диалога между странами необходимы те, что их объединяют. "В общем-то именно их мы в России называем традиционными. Одна из них - уважение к другим культурам, готовность допустить, что другой народ, другая страна могут развиваться своим путем - и не нужно навязывать им ту модель развития, которая кому-то почему-то кажется более привлекательной. Разумеется, об этом тоже будем говорить на форуме, потому что форум - это диалог культур, диалог людей, которые представляют разные культуры и вместе с тем понимают, что планета у нас одна и всем нам на этой планете жить", - сказал замминистра.

Сохранение историко-культурного наследия

Еще одна сессия, модератором которой выступит Могилевский, посвящена сохранению историко-культурного наследия и его значению для общества. 16 ноября в 14:00 стороны обсудят, как связаны между собой историческое наследие и формирование идентичностей, историческое наследие и развитие креативных индустрий, историческое наследие и международный диалог, а также какой должна быть политика по сохранению историко-культурного наследия в новом многополярном мире.

Участие в панельной дискуссии "Историческое наследие как формирующая среда" примут член совета директоров Международного института культурной дипломатии Аль Рахман Мохаммед Б. Абед, председатель общества "Знание" Монголии, ученый секретарь ученого совета Университета Улаанбаатар Эрдэм Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ, главный исполнительный директор Музеев Катара Мохаммед Саад аль-Румаи, ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров, председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, заместитель министра культуры Палестины Мохаммед Худур и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.