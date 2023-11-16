"Ленфильм" планирует создать кинокартину о режиссере Павле Клушанцеве

Проект "Человек из космоса" будет создан в жанре мокьюментари

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. Киностудия "Ленфильм" приступила к разработке полнометражного проекта о выдающемся кинорежиссере Павле Клушанцеве, который одним из первых в мире совместил научно-популярное кино с научной фантастикой. Об этом сообщил режиссер, продюсер, председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук.

"Сейчас разрабатывается большой проект. Режиссер, о котором он снимается, стоял у истоков создания научно-фантастических спецэффектов в мире. Звали его Павел Клушанцев", - сказал Бондарчук на панельной дискуссии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Бондарчук отметил, что Клушанцев не только подтолкнул появление новых отечественных научно-фантастических фильмов, но и дал "огромный толчок всему мировому кинематографу".

Как уточнили ТАСС на киностудии "Ленфильм", проект "Человек из космоса" будет создан в жанре мокьюментари (жанр псевдодокументального кино, имитирующий документальную съемку - прим. ТАСС), это будет полнометражный фильм. Режиссером выступит Ксения Охапкина. "Вчера прошел питчинг в министерстве культуры, поддержку в городе уже получили, ведем переговоры с СТС и платформой Wink", - добавила собеседница агентства.

Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на "Леннаучфильме" с 1934 по 1999 год (сегодня это филиал Киностудии имени М. Горького). Именно Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны - за годы до того, как это произошло в реальности. Согласно одной из легенд, костюмы советских космонавтов создавались с оглядкой на фильмы Клушанцева. Эксперты отмечают, что придуманные ленинградским режиссером приемы комбинированных съемок заметны в работах Стэнли Кубика и Ридли Скотта.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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