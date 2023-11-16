Эксперты заявили о возникновении творческих партнерств в РФ и за рубежом в год Рахманинова

Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский отметил, что возникли совместные программы с национальными консерваториями Таджикистана, Кыргызстана, Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Творческие партнерства образовательных организаций появились в год Рахманинова в России и за рубежом. Об этом рассказал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский на открытии трека "Музыкальная культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, где подводились итоги года Рахманинова и года Шаляпина.

"В рамках Ассоциации музыкальных образовательных организаций в год Рахманинова родилось творческое партнерство в пространстве не только России, но и зарубежья, - рассказал Рыжинский. - Возникли совместные программы с национальными консерваториями Таджикистана, Кыргызстана, Армении, наши студенты выступили с программами из музыки Рахманинова в Белграде, Будапеште, а теперь собираются в Вену".

Год Рахманинова, проводимый в честь 150-летия со дня рождения композитора, охватил его музыкой все регионы России от Камчатки до Калининграда, отметил президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Он рассказал, что выставка "Рахманинов: Я - русский композитор" экспонируется на 70 площадках в 89 регионах страны, рахманиновские выставки также проходят в 43 странах Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки и Африканского континента. "Впереди открытие экспозиций в Минске и Пекине", - добавил Брызгалов.

В музее, которым он руководит, собрано 3 600 единиц хранения рахманиновского фонда - письма, печатные издания, музыкальные рукописи, фотодокументы. Все эти реликвии через систему каталога, внутренних и внешних коммуникаций доступны широкому кругу пользователей. В этом году издан трехтомник "Эпистолярное наследие Рахманинова", а в преддверии форума вышла книга автографов композитора в фондах Российского национального музея музыки.

"Хедлайнерами года Рахманинова и Шаляпина выступили филармонии", - сказала генеральный директор Капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова. Она отметила, что проведено много концертов и фестивалей - не только музыкальных, но и с соединением разных видов искусства, реализованы крупные проекты.

Шаляпинский год

Не менее широко в России отмечено и 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина, чья биография много раз творчески и дружески пресекалась с судьбой Рахманинова, отметили участники встречи.

В Петербурге прошел Первый международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина. Одним из ярких событий стало открытие в столице выставки "Путешествие из Петербурга в Москву", где московское шаляпинспое собрание впервые соединилось с реликвиями петербургского мемориального музея-квартиры певца.

Имя Шаляпина присвоено Петербургскому музыкальному театру, художественным руководителем которого является Фабио Мастранджело. В Петербурге объявили конкурс на памятник всемирно известному русскому басу. Его установят на Петроградской стороне у здания бывшего Народного дома, где любил выступать Федор Иванович.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организаторами мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.