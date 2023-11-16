РЭМ будет сотрудничать с галереей Узбекистана в изучении культурного наследия

Соответствующее соглашение подписали на площадке IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) планирует сотрудничать с Галереей изобразительного искусства Республики Узбекистан в области научного изучения культурного наследия. Соответствующее соглашение на площадке IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур подписали директор РЭМ Юлия Купина и директор галереи Камола Акилова.

"Как для Узбекистана, так и для России с живыми традициями наших стран сегодня важна актуализация через современное искусство и креативные индустрии, поэтому нам интересны подходы друг друга в этой области, и мы будем искать точки соприкосновения. Этника отражается и в модной индустрии, и в быту, и в науке. Нам очень важно, что Узбекистан, как и Дом народного творчества, проводит серьезную научную работу, изучает наследие. У нас есть узбекские коллекции, это наше общее культурное наследие, и мы хотели бы вместе с носителями культуры и специалистами из стран происхождения коллекций изучать их и интерпретировать", - прокомментировала ТАСС подписанные соглашения Купина.

Еще один документ закрепил планы совместной работы РЭМ и Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

На форуме вопросы сохранения и изучения традиционной культуры были выделены в отдельный трек. В их обсуждении принимают участие эксперты из почти двух десятков стран, а также без малого 20 российских регионов. "Сохранять многообразие культур можно только всем вместе, [его] невозможно сохранить поодиночке. На форуме очень явственно прозвучало, что многообразие культур сохранить можно только совместно. Имеются в виду не только национальности и государства, но и люди. Вклад каждого в это важен, и очень важна публичность этих процессов, и именно музеи способны ее обеспечить", - считает Купина.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.