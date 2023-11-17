17 ноября, 11:44

В Москве 28 ноября пройдет вручение премии "Событие года" журнала "Кинорепортер"

Для участия в церемонии приглашены звезды кино и журналистики, блогеры и лидеры мнений в сфере культуры и искусства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения ежегодной кинопремии "Событие года" журнала "Кинорепортер" пройдет в Москве 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба журнала.

"28 ноября в Москве состоится церемония вручения авторитетной ежегодной кинопремии "Событие года" журнала "Кинорепортер". На победу в 10 номинациях претендуют артисты, режиссеры и продюсеры, чей вклад в развитие кинематографа признан не только редсоветом главного издания о кино в России, но и зрителями", - говорится в сообщении.

Для участия в церемонии, которая пройдет в клубе Community Moscow, приглашены звезды кино и журналистики, блогеры и лидеры мнений в сфере культуры и искусства, сообщает пресс-служба.

Как отмечает основатель и главный редактор "Кинорепортера" Мария Лемешева, слова которой приводятся в сообщении, редакция журнала стремится не ограничиваться освещением событий в отечественном кинематографе.

"Мы стараемся сформировать вокруг издания особую экосистему, элитарное кинокомьюнити, центром которого, конечно же, стала премия "Событие года". Она отражает главные тенденции и подсвечивает наиболее актуальные события индустрии", - говорит Лемешева.

Год назад премию в номинации "Актер года" получил Андрей Мерзликин за роли в кинокартинах "Художник", "И снова здравствуйте!" и "Первый Оскар", в номинации "Актриса года" победила Светлана Иванова за фильмы "Собор" и "Обоюдное согласие". Среди лауреатов прошлых лет - Федор Бондарчук, Юлия Пересильд, Дмитрий Нагиев, Виктория Исакова, Константин Эрнст, Никита Кологривый, Михаил Боярский, Александр Петров, сообщает пресс-служба. 

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