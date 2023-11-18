Победителем 43-го студенческого фестиваля ВГИК стала режиссер из Бельгии Жилли Синнери

Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину "Энтропия"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Режиссер Жилли Синнери (Институт медиаискусства, Бельгия) удостоилась Гран-при 43-го Международного студенческого фестиваля ВГИК за фильм "Веселье". Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину "Энтропия", сообщили организаторы фестиваля.

Приз за лучший документальный фильм получил режиссер Ву Чжэньсюй из Китая за фильм "Как найти товарища, когда ты в трансе?", за лучший анимационный фильм - россиянин Егор Кулагин из ВГИК за картину "Домино". Приз за лучший фильм от студенческого жюри получил режиссер Нану Тлисов (ВГИК, Россия) за фильм "Клятва", за лучшую кинопрограмму от киношколы - Пекинская киноакадемия (Китай).

Гран-при театрального конкурса в рамках фестиваля получил спектакль "Вишневый сад" (ГИТИС), специальный приз за глубокое погружение в мир русской классики - Шанхайская театральная академия за спектакль "Братья Карамазовы" и Институт искусств в Белграде за актерский ансамбль "Сон в летнюю ночь". В номинации "За приверженность идеалам Школы Малого театра" победило Высшее театральное училище имени М. Щепкина (спектакль "Грех да беда на кого не живет"). Специальный приз за музыкальность, эстетичность и драйв достался Школе-студии МХАТ ("Секрет би-дуби-бу"), приз зрительских симпатий получили ГИТИС ("Вишневый сад") и театр ИСИ ("Женитьба").

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова, продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "Стелла" и компания "Стелла релиз" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей, Фонда развития творчества "Форт", ПАО "Сбербанк", киностудии полного цикла Сinelab. Фестиваль поддерживают Союз кинематографистов России и правительство Москвы.

Фестиваль проводится с 1961 года (ранее проводился один раз в два года). Первым победителем в истории фестиваля стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь".

Главная цель смотра - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.