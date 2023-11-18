18 ноября, 11:55

В Тарусе представили редкие фотографии балетных курсов к 140-летию Цветаевой

Выставка будет доступна до 13 декабря

КАЛУГА, 18 ноября. /ТАСС/. Уникальные фотографии жизни и обучения балерин и их педагога - Валерии Ивановны Цветаевой, старшей единокровной сестры поэтессы Марины Цветаевой и последовательницы Айседоры Дункан, впервые представили в музее Тарусы Калужской области. Выставку посвятили140-летию со дня рождения основательницы курсов "Искусство движения", сообщила ТАСС директор музея Елена Климова.

"Она [Валерия Цветаева] каждый года вывозила своих студентов в Тарусу, потому что считала, что именно движение и танец надо развивать и сочетать с природой, а тарусскую природу она считала самой лучшей. У нас открывается выставка "Государственные курсы "Искусство движения" и Таруса", на которой будут представлены редкие фотографии, в том числе ее и учениц во время пребывания в Тарусе, на них запечатлены отработка акробатических этюдов. У нас будет представлена уникальная справка, которую в 30-м году выдали местные власти с благодарностями за участие в культурной жизни Тарусы и района", - рассказала собеседница агентства.

Многие фотографии ранее нигде не публиковались, уточнили в музее. Их подарила музею в Тарусе дочь одной из учениц - Еленой Замятиной. Ученица была правой рукой Цветаевой и после ее ухода на пенсию продолжила ее дело. "Старшая единокровная сестра Марины Цветаевой - Валерия Ивановна была по профессии учителем истории, но она поступила обучаться балету в класс Большого театра в том возрасте, когда балерины уходят на пенсию, потом была ученицей и последовательницей Айседоры Дункан. Она в 1920 году организовала государственные курсы, которые назывались "Искусство движения". Она применяла методику Айседоры Дункан, руководила этими курсами и преподавала танцы и пластику. В 1930 году она реорганизовала эти курсы в балетный техникум и еще два года до пенсии там работала", - уточнила Климова.

Выставка продлится до 13 декабря.

Валерия Ивановна Цветаева (1883-1966) - дочь ученого Ивана Владимировича Цветаева от первого брака. Он основал Музей изящных искусств (ныне - Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Помимо того что Валерия Ивановна была организатором, руководителем и педагогом Государственных курсов искусства движения, уже в советское время она активно занималась вопросами Музея изобразительных искусств, незадолго до смерти написала биографию отца. 

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