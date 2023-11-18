18 ноября, 13:39

Умер артист Александринского театра Иосиф Кошелевич

Ему было 74 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Артист Александринского театра Иосиф Кошелевич умер в пятницу в 74 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"До Петербурга Иосиф Кошелевич 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, со временем став одним из ведущих актеров труппы. Служению Александринской сцене Иосиф Иосифович посвятил почти 35 лет своей творческой биографии и сыграл в театре более 30 ролей. Он был мастером эпизодических образов", - рассказали в пресс-службе.

Причина ухода Кошелевича из жизни не уточняется.

Артист играл в спектаклях "Александр Невский", "Фельдмаршал Кутузов", "Элегия", "Борис Годунов", "Иваны", "Гамлет", "Счастье", "Маскарад. Воспоминания будущего". Яркой сценической работой артиста стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману Андрея Белого "Петербург".

Помимо работы на театральной сцене Иосиф Кошелевич снимался в кино, занимался театральной педагогикой. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация