Умер артист Александринского театра Иосиф Кошелевич

Ему было 74 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Артист Александринского театра Иосиф Кошелевич умер в пятницу в 74 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"До Петербурга Иосиф Кошелевич 16 лет играл на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, со временем став одним из ведущих актеров труппы. Служению Александринской сцене Иосиф Иосифович посвятил почти 35 лет своей творческой биографии и сыграл в театре более 30 ролей. Он был мастером эпизодических образов", - рассказали в пресс-службе.

Причина ухода Кошелевича из жизни не уточняется.

Артист играл в спектаклях "Александр Невский", "Фельдмаршал Кутузов", "Элегия", "Борис Годунов", "Иваны", "Гамлет", "Счастье", "Маскарад. Воспоминания будущего". Яркой сценической работой артиста стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману Андрея Белого "Петербург".

Помимо работы на театральной сцене Иосиф Кошелевич снимался в кино, занимался театральной педагогикой.