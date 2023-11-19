19 ноября, 13:09,
обновлено 19 ноября, 13:32
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Швыдкой заявил, что конкурс песни "Интервидение" уже поддержали многие страны

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Валентин Егоршин/ ТАСС
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© Валентин Егоршин/ ТАСС

Проект поддержали Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС, отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", который может стать альтернативой "Евровидению", вызвал большой интерес среди участников IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Проект поддержали Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Большой интерес вызвала презентация телевизионного конкурса популярной песни, которую предложил фонд "Традиции искусства" и поддержал Первый канал. Идею проведения такого конкурса, о которой говорили [президент РФ] Владимир Путин с председателем [КНР] Си Цзиньпином, поддержали наши китайские коллеги. Во время форума к ней с интересом отнеслись наши партнеры по СНГ, ШОС и БРИКС. Я уверен, что талант и опыт Константина Эрнста и его команды сделают этот конкурс в высшей степени успешным", - сказал собеседник агентства.

Проект нового международного конкурса популярной песни ранее представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Презентация состоялась на сессии "Музыкальная культура". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести первый конкурс уже в следующем году. Эрнст отметил, что Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС и предлагает "всем другим странам присоединиться к этой инициативе".

В беседе с ТАСС Швыдкой подчеркнул, что новый проект не представляет антитезу уже существующим музыкальным телеконкурсам. Также предполагается, что участники "Интервидения" будут исполнять песни на национальных языках.

"С моей точки зрения, он [конкурс] глубоко оригинален. Именно потому, что он вовлекает страны с различной музыкальной культурой, которые не унифицированы под один стандарт. Предполагается, что исполнители, которые будут представлять свои страны, будут выступать на национальных языках. Правила и принципы голосования прорабатываются, но очевидно совершенно, что в год председательства России и в БРИКС, и в СНГ такого рода конкурс будет проведен и должен представить все многоголосие мира, того многополярного мира, о котором говорил президент Путин", - сказал он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходил с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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