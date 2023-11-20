20 ноября, 10:59
Военная операция на Украине

В Новосибирской области пройдет фестиваль снятых в зоне СВО фильмов

В пресс-службе правительства региона сообщили, что мероприятие будет проходить с 22 по 24 ноября

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Кино на службе Отечеству", в программу которого войдут фильмы, снятые режиссерами-документалистами в зоне СВО, впервые пройдет в Новосибирске с 22 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В программу фестиваля "Кино на службе Отечеству", который пройдет в Новосибирске с 22 по 24 ноября, войдут показ и обсуждение нескольких фильмов, снятых режиссерами-документалистами в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что о проведении фестиваля сообщила режиссер-документалист, поэтесса, руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества (КСВО), глава оргкомитета мероприятия Олеся Шигина.

Она встретилась с женами мобилизованных военнослужащих, а также обсудила поддержку семей участников СВО с коллективом регионального КСВО.

Фестиваль проводится в России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Мои фильмы всех примиряют. Мы снимаем бойцов на фронте, приезжаем в разные регионы страны и общаемся с родственниками, рассказываем о главных героях, которые каждый день отстаивают целостность нашей страны. Фронт важен и тыловой, и культурный, и горячий", - приводит пресс-служба слова Шигиной.

Первыми зрителями фильмов станут студенты шести новосибирских вузов. В дальнейшем документальное кино будет демонстрироваться в учебных заведениях, на телевидении и в кинотеатрах. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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